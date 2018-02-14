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İdlib'de gerginliği azaltma bölgesine saldırı: 7 ölü

Suriye'de, İdlib gerginliği azaltma bölgesine bugün düzenlenen hava saldırılarında 7 sivil yaşamını yitirdi, 10 sivil yaralandı.

AA | 14.02.2018 - 23:48..
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İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Savaş uçaklarının, Marrethırme köyüne akşam saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuk 7 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil de yaralandı. Has köyündeki çocuk ve kadın hastanesi de vuruldu." dedi.

RUS SAVAŞ UÇAKLARI VURDU

Muhaliflere ait Uçak Gözlem Evi görevlisi Hilal Muhammed de "Lazkiye'deki Hımeymin üssünden akşam saatlerinde havalanan Rus savaş uçağı ilk saldırısını Cisir eş Şuğura yakınlarındaki Urum El Cuz köyüne sonraki saldırılarını da Marrethırme köyüne düzenledi". diye konuştu.

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Suriye Geçici Hükümetine bağlı Sağlık Bakanı Firas El Cündi de Has köyündeki hastane saldırısına değinerek, "Rus savaş uçakları İdlib'in Has köyündeki çocuk ve kadın hastanesine yönelik hava saldırısı düzenledi. Saldırı nedeniyle hastane hizmet veremez hale geldi." diye konuştu.

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