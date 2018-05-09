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İdlib'de yeni ateşkes gözlem noktası kuruldu

Astana görüşmeleri kapsamında, Suriye'nin İdlib bölgesine TSK tarafından 10'uncu gözlem noktası tesis edildi.

AA | 09.05.2018 - 12:31..
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idlid

TSK'dan yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 10’uncusu olan 5 No’lu Gözlem Noktası tesis edilmiştir." denildi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde, TSK, 12 Ekim 2017'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için gözlem noktaları oluşturmaya başlamıştı.

TOPLAM 12 BÖLGEDE GÖZLEM NOKTASI KURULACAK

Anlaşmaya göre, kademeli olarak İdlib'in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde TSK'nın toplam 12 bölgede gözlem noktası kurması öngörülüyor.

İntikalin sona erip, TSK'nın gözlem misyonunun başlamasının ardından Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü'nde yer alan Rus güçlerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesinin dış kısmında, rejim ile muhaliflerin cephe hattında konuşlanması bekleniyor.

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