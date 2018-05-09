İdlib'de yeni ateşkes gözlem noktası kuruldu

1 Dünya Sağlık Örgütü kanserojen gıdalara dikkat çekti Dünya Sağlık Örgütü, bütün salam, sosis ve sucuk gibi işlenmiş et ürünlerini sigarayla aynı düzeyde birinci kategoride kanserojen olarak ilan etti.

2 Çanakkale'deki tarihi hamam ayağa kaldırılacak Çanakkale Savaşları'nda Türk askerlerinin ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı tarihi hamam, restorasyonun ardından açık hava müzesine dönüştürülecek.

3 Maçka Parkı'ndan sökülen ağaçlar tomurcuklandı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Dolmabahçe-Levazım arasındaki trafiği rahatlatacak Maçka Tüneli Projesi kapsamında sökülen ağaçlar yeni yerinde yeşilleniyor.

4 Fransa'da kadınların alkol tüketimi tartışılıyor Fransa'nın önemli gazetelerinden olan Liberation, yaptığı bir haberde kadınların erkeklere oranla çok fazla alkol tükettiğini eleştirel bir dille ele aldı.

5 AKM'nin tepesine yıkım için vinç çıkarıldı Yıkım çalışmaları gerçekleştiren Atatürk Kültür Merkezi'nde bu sabah çatıya çıkarak çalışan vinç, görenleri hem şaşırttı hem de korkuttu.

6 Geçmişe ışık tutan Eğitim Tarihi Müzesi Kars'ta 86 yıl önce kurulan Alparslan Anadolu Lisesi bünyesinde açılan Eğitim Tarihi Müzesi, ziyaretçilerini yolculuğa çıkartıyor.