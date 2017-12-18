İdlib’deki Türk askerlerine bir kamyon Anamur muzu

Daha önce de askere çilek gönderen Anamur Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kamyonetle götürdükleri muzu, İskenderun Şehit Ahmet Tor Kışlası'na teslim etti. Muzlar buradan da İdlib’deki Türk askerlerine gönderildi.

"ASKERİMİZİN, POLİSİMİZİN YANINDAYIZ"

Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, "Hayatının 20 yılını askerliğe adamış biri olarak, sınır bölgelerinde nöbet tutan askerlerimizi çok iyi anlıyorum. Onlara bir nebze dahi moral oldu isek, ne mutlu bize. Hizmet sadece sorumluluk alanında değil, ülken için bir şeyler yapabilmektir. Biz Anamurlular olarak, Anamur Belediyesi olarak her daim askerimizin, polisimizin yanındayız." şeklinde konuştu.