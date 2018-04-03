İdlib'de 8. gözlem noktası kuruldu

İstanbul Sultangazi'de taş ocağında devrilen hafriyat kamyonu, uçuruma düşmeden birkaç metre sonra şans eseri durdu. Sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı, teknik bir arıza nedeniyle Avrupa genelinde 15 bin uçuşun etkilenebileceğini belirtti.

Manchester United, Liverpool'un yıldız oyuncusu Mohamed Salah için 230 milyon euro ödemeyi gözden çıkardı.

Telefon olmadan ne kadar süre dayanabilirsiniz? Yalnızlığınızı telefonla mı gideriyorsunuz? Yoksa siz bağımlı mısınız?

1 MSG Genel Kurulunda sanatçılar birbirine girdi MSG 10. Genel Kurulunda seçimlerin oy verenleri tek tek sayarak yapılması, sanatçıları gerdi. Sık sık tartışmalar yaşandı.

2 FETÖ elebaşı Gülen'in Haçlı hayranlığı Kosova'da FETÖ'cü teröristlerin MİT tarafından paketlenip Türkiye'ye getirilmesi örgütün elebaşının gerçek yüzünü de ortaya çıkardı.

3 MSG Genel Kurulundaki kavgaların kaynağı 5 bin lira Öneri verilse de 5 bin liralık butonun alınmaması ve seçimlerde manuel olarak sayım yapılması, "seçim şaibeli" tartışmalarını ortaya çıkardı. Sezen Aksu 5 bin lira alınamamasına tepki gösterdi.

4 Veliaht Prens Selman İsrail'i tanımaya hazırlanıyor Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ABD seyahati boyunca yaptığı açıklamalar ve ziyaretleri ile gündemden düşmedi. Veliaht Prens bu sefer de İsrail seviciliği yaptı.

5 Devlet Bahçeli: İnançla söylüyorum zaman Türk'ündür MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

6 ABD'nin seyyar silah deposu taşındı ABD'nin Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde bulunan 40 ton ağırlığındaki seyyar silah deposu, artık İncirlik'te ihtiyaç duyulmadığı için muharebe operasyonlarının yürütüldüğü başka bir tesise taşındı.