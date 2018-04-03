İdlib'de 8. gözlem noktası kuruldu

Genelkurmay Başkanlığınca Astana görüşmeleri kapsamında, Suriye'nin İdlib bölgesinde 8'inci gözlem notasının tesis edildiği açıklandı.
Genelkurmay'dan yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 8'incisi olan 12 Nolu Gözlem Noktası tesis edilmiştir" denildi.
KARŞIDA REJİM VE İRAN DESTEKLİ GRUPLAR
Konuşlanan noktanın yaklaşık 10 kilometre karşısındaki hatlarda, Beşşar Esad rejimi ordusu unsurları ve İran destekli gruplar bulunuyor.
Kazakistan'ın başkenti Astana'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde, TSK, 12 Ekim 2017'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için gözlem noktaları oluşturmaya başlamıştı.
Anlaşmaya göre, kademeli olarak İdlib'in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde TSK'nın toplam 12 bölgede gözlem noktası kurması öngörülüyor.