İdlib'te sivillere hava saldırısı: 5 çocuk 2 kadın öldü

Maar Zita köyünde sivillerin sığındığı mağaraya hava saldırısı düzenlendi. Terör devleti tarafından yapılan hava saldırısında, 5'i çocuk 2'si kadın 8 kişi hayatını kaybetti.

RUS SAVAŞ UÇAĞI VURDU

Muhaliflerin kurduğu uçak gözlemevinin sosyal medya hesabındaki paylaşımında "Lazkiye iline bağlı Hımeymim hava üssünden kalkan Rus savaş uçağı İdlib ilinin Maar Zita köyünde saldırı düzenledi." bilgisi yer aldı.

İdlib Beyaz Baretliler Müdürlüğünün yılbaşından bu yana Esed rejimi ve destekçilerinin hava ve kara saldırılarından hayatını kaybeden ve yaralananlara ilişkin paylaştığı rakamlara göre, saldırılarda çoğunluğu çocuk ve kadın toplam 674 sivil hayatını kaybetti, 4 bin 204 sivil yaralandı.

5'İ ÇOCUK 2'Sİ KADIN

Yapılan açıklamada, "İdlib'in güneyindeki Maar Zita köyündeki sivillerin saldırılarından korunmak için sığındıkları mağaraya hava saldırısı düzenlendi. Hava saldırısında aynı aileden beşi çocuk, ikisi kadın toplam 8 sivil hayatını kaybetti." denildi.