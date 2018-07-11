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İdo Tatlıses eridi

Model Yasemin Şefkatli ile aşk yaşayan şarkıcı İdo, ayrılık sonrası kilo verdiğini söyledi.

Haber Merkezi | 11.07.2018 - 07:11..
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İbrahim Tatlıses’in Derya Tuna’dan olan oğlu İdo Tatlıses (26) Haziran 2017’de Yasemin Şefkatli (22) ile aşk yaşamaya başlamıştı.

INSTAGRAM FOTOSU KISKANDIRDI

Annesini, sevgilisi ile tanıştırmış, evlilik yolunda onay almıştı. Ama bu ilişki, 15 gün önce sürpriz bir şekilde bitti. Çünkü Yasemin Şefkatli’nin, Instagram’da paylaştığı fotoğrafı İdo kıskanmış, kaldırtmıştı.

İdo Tatlıses eridi

Yasemin Şefkatli’nin Instagram hesabındaki takipçi sayısı ayrılık sonrası 20 bin artıp 95 bine yükseldi.

YASEMİN İÇİN 15 KİLO VERMİŞTİ

İdo Tatlıses önceki gün Bodrum Azka Otel’de konser verdi. 1 metre 93 santim boyundaki İdo Tatlıses verdiği kilolarla dikkat çekti.

"KİLOLARIN GİTMESİNDE AYRILIĞIN ETKİSİ VAR"

İdo, “Biraz zayıfladım. Yemek yiyemiyorum. Tabii kiloların gitmesinde ayrılığın etkisi var. Gördüğünüz gibi eridim” diye konuştu. İdo, Yasemin Şefkatli ile aşk yaşamaya başlayınca diyete girmişti. 2 ayda 10 kilo vermiş, sonra geri almıştı.

İdo Tatlıses eridi

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