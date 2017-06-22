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İdrarla cep telefonu şarj eden cihaz

İngiltere'nin Bristol kentinde bilim insanları idrardan elektrik enerjisi üreten bir sistem geliştirdi.

22.06.2017 - 10:44
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Sistemle, cep telefonları yavaş yavaş da olsa şarj edilebiliyor, akıllı ekranlar çalıştırılabiliyor ve seyyar tuvaletler aydınlatılabiliyor.

İdrarla cep telefonu şarj eden cihaz

ATIK SU VE İDRARDAKİ BAKTERİLERLE BESLENİYOR

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Bristol Robotics şirketinin tasarladığı sistemde elektro-aktif mikroorganizmalarla dolu silindirler bulunuyor. Mikroorganizmalar, atık su ve idrardaki bakterilerle besleniyor. Beslenme esnasında da elektronlar açığa çıkıyor.

İdrarla cep telefonu şarj eden cihaz

BAZI SEYYAR TUVALETLERDE DENENECEK

Sistem, İngiltere'de bu hafta yapılan Glastonbury Müzik Festivali'ne gönderilen bazı seyyar tuvaletlerde denenecek.

İdrarla cep telefonu şarj eden cihaz

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