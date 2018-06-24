taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.852
USD
4,6789
EURO
5,4540
ALTIN
190,94
PETR
75,8100

İETT'de yaz tarifesi yarın başlıyor

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) yaz tarifesine yarın başlayacak.

AA | 24.06.2018 - 09:20..
  1. Haberler
  2. İç Haber

s

İETT'den yapılan açıklamaya göre, İETT'nin yolculuk durumu ve hareketini göz önünde bulundurarak yılda iki kez yaz ve kış tarifesi olarak programladığı hat hareket saatlerinde bu yıl yaz uygulamasına 25 Haziran'da geçilecek.

Düzenlemede, okulların kapanmasıyla birlikte yoğunlaşan tatil hareketleri ve özellikle mesire yerlerine artan talep göz önünde bulunduruldu.

Kıştan farklı olarak yaz için yeniden programlanan hat-hareket saatlerine yolcular, "www.iett.istanbul" adresinden ve "MOBİETT" uygulamasından ulaşabiliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Üsküdar'da CHP-İyi Parti-Saadet buluşması

Üsküdar'da CHP-İyi Parti-Saadet buluşması

179
Şanlıurfa'da akıma kapılan yarış atları telef oldu

Şanlıurfa'da akıma kapılan yarış atları telef oldu

20
FIFA Dünya Kupası'nda penaltı rekoru

FIFA Dünya Kupası'nda penaltı rekoru

10
Kocaeli'de düğün kavgacıları polise de saldırdı

Kocaeli'de düğün kavgacıları polise de saldırdı

21
ABD'nin devasa uçak mezarlığı

ABD'nin devasa uçak mezarlığı

10
Kucağına aldığı kediyi denize attı

Kucağına aldığı kediyi denize attı

53
Uzayda ender bir yakınlaşma: UUİ'nin yanından uydu geçti

Uzayda ender bir yakınlaşma: UUİ'nin yanından uydu geçti

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM