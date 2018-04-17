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İETT'nin sürücüsüz aracı tanıtıldı

"Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 18"in açılış töreninde İETT'nin sürücüsüz aracı görücüye çıktı.

DHA | 17.04.2018 - 15:37..
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İstanbul'da düzenlenen "Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 18" in açılış töreninde İETT'nin sürücüsüz aracı tanıtıldı. Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kongreye Bakan Özlü'nün yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İspanya eski Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero  katıldı.

İETT'nin sürücüsüz aracı tanıtıldı

AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARI

Bakan Özlü açılış töreninde bir konuşma yaptı. Özlü, "Modern belediyeciliğin yeni rotası akıllı şehir uygulamalarıdır. Akıllar şehirler, aynı zamanda dijital dönüşümün önemli bir parçasıdır. Akıllı şehirler kavramının yanına, dijital kentler gerçeğini de koymak durumundayız. Çünkü günümüzde sadece teknolojiler ve makineler değil, şehirler de dijitalleşiyor" dedi.

İETT'nin sürücüsüz aracı tanıtıldı VİDEO

İETT'nin sürücüsüz aracı tanıtıldı

AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARI

Bakan Özlü, "Akıllı şehirleri,  ülkemizin dijital dönüşüm yol haritasının önemli bir parçası olarak görüyoruz. Bilim Merkezi, Teknoloji Üssü, İleri Sanayi Ülkesi Türkiye hedefimiz için akıllı ve dijital şehir uygulamalarını, bir kaldıraç olarak değerlendiriyoruz. Türkiye, kadim bir medeniyete ve köklü bir şehirleşme geleneğine sahiptir. Bütün şehirlerimiz; kimliklerini tarihimizden, kültürümüzden, sanatımızdan ve geleneklerimizden almaktadırlar. Türkiye'nin hangi şehrine giderseniz gidin binlerce yıllık tarihin ve medeniyetin izlerini görürsünüz. Bizler şehirlerimizi korumaya ve medeniyet ışığımız altında inşa ve ihya etmeye kararlıyız. Bunu yaparken modernliğin getirdiği kavramlara da kucak açacağız. 81 ilimizde ve 921 ilçemizde akıllı şehir uygulamalarını, vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Konuşmadın ardından Bakan Özlü ve açılışa katılanlar, kongrenin açılış kurdelesini kesti.

İETT'nin sürücüsüz aracı tanıtıldı

İETT'NİN SÜRÜCÜSÜZ ARACI

Kurdele kesiminin ardından Bakan Özlü, Zapatero, Vali Şahin ve Mevlüt Uysal, İETT tarafından yapılan elektrikli, sürücüsüz dönüştürülen nostaljik tramvayda incelemelerde bulundu ve araçla kısa bir tur attı.

Uysal, araçla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Geçmişte Beyoğlu nostalji tramvayı olarak kullanılan aracı bir ekip elektrikli araç haline dönüştürdü. Elektrikli araç çalışması yapılırken büyükşehir belediyesi olarak Tesla ile yarışma gibi bir hedefimiz yok. Ama belediyemiz adına önemli bir konu. Elektrikli araç dediğimizde sadece binek araçlar akla gelmemeli. Toplu taşıma araçları da elektrik araçlar konusunda önemli bir yere sahip olmalı. Toplu taşıma araçları her şehrin vazgeçilmez araçlarından. Muhakkak metro bu konuda bir çözüm olabilir ancak her halükarda şehirlerde toplu taşıma aracı olacaksa bu konuda İETT Genel Müdürlüğümüz toplu taşıma araçlarını elektrikli hale dönüştürmesi adına önemli bir adım. Amacımız üniversite, özel sektör ve kamunun iş birliğini yapıp önümüzdeki dönemde, kısa bir sürede İETT'mizin bazı bölümlerinde elektrikli, aynı zamanda sürücüsüz araçlarımızın faaliyet gösterdiği bir İstanbul özlüyoruz. Amacımız bu belediye olarak her birimimiz kendi bünyesinde yeni çözümler konusunda ciddi çalışmaları var" diye konuştu.

İETT'nin sürücüsüz aracı tanıtıldı

İETT'nin sürücüsüz aracı tanıtıldı

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