İFM Merkez Bankası binasının ihalesi ertelendi

Merkez Bankası’nın yeni binası için açılan ihalede teklifler 28 Şubat’ta alınmıştı. Merkez Bankası’nın yeni binasının ihale yönteminde binanın yanısıra ticaret merkezleri, turistik tesisler de yaptırılacak buradan da TOKİ’ye pay verilecekti.

İHALE 26 NİSAN'DA YAPILACAK

TOKİ ticaret merkezleri üzerinden kendisine gelecek pay için tekliflerini yeterli bulmadı. Bunun üzerine ihale iptal edildi ve ikinci ihale açıldı. İhale 26 Nisan’da yapılacak.

İKİNCİ İHALE BEKLENİYOR

TOKİ yönetimi, tekliflerde yeterince rekabet şartlarının oluşmayacağını düşündü. Yetkililer, o dönemde dövizde hareketlilik de olduğunu belirterek, yapılan değerlendirmenin ardından ihalenin referandum sonrasına kalmasına karar verildiğini, ikinci ihalede ilginin artacağını düşündüklerini söylediler.