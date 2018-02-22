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İFM Merkez Bankası'nın ön yeterlilik ihalesi 13 Mart'ta

İFM Merkez Bankası'nın ön yeterlilik ihalesinin tarihi belli oldu.

Haber Merkezi | 22.02.2018 - 15:59..
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İFM Merkez Bankası'nın ön yeterlilik ihalesi 13 Mart'ta

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İstanbul İli Ümraniye İlçesi Uluslararası Finans Merkezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Hizmet Binasının Yapım İşlerinin İnşaat Aşaması ve İnşaat Sonrası Danışmanlık (Yapım işi kontrollüğü ve yapı denetimi) Hizmet Alımı İşi danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlilik başvurusuna davet ediliyor.

İHALE USULÜ YAPILACAK

Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5'inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecek.

İHALE 13 MART'TA

İFM Merkez Bankası'nın ön yeterlilik ihalesinin tarihi belli oldu. Buna göre ihale 13 Mart'ta gerçekleşecek.

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