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Iğdır'da 148 düzensiz göçmen yakalandı

Iğdır'da 4 araçta yapılan kontrollerde 88 Afganistan, 41 Pakistan, 5 İran, 2 Suriye, 7 Irak ve 5 Türkmenistan vatandaşı olmak üzere 148 düzensiz göçmen yakalandı.

AA | 11.10.2018 - 20:17..
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Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Aralık ilçesi ile Suveren köyünde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Düzensiz göçmenleri taşıdıkları şüphesiyle 4 araçta yapılan kontrollerde 88 Afganistan, 41 Pakistan, 5 İran, 2 Suriye, 7 Irak ve 5 Türkmenistan vatandaşı yakalandı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu kişileri Türkiye-İran sınırından ülkeye soktukları iddiasıyla İ.G, Ö.O, M.D, NG, M.A. ve İ.G gözaltına alındı. Zanlılardan İ.G, Ö.O ve M.D. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Iğdır'da 148 düzensiz göçmen yakalandı

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