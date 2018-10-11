Kaçkar Dağları eteklerinde gün batımı ile bulut denizini andıran sisi ölümsüzleştirmek isteyen fotoğraf tutkunları tek kare fotoğraf için saatlerce bekliyor.

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi iş birliğiyle düzenlenen, "6. Boğaziçi Film Festivali"nin programı belli oldu.

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Iğdır'da 148 düzensiz göçmen yakalandı

Iğdır'da 4 araçta yapılan kontrollerde 88 Afganistan, 41 Pakistan, 5 İran, 2 Suriye, 7 Irak ve 5 Türkmenistan vatandaşı olmak üzere 148 düzensiz göçmen yakalandı.