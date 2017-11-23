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Iğdır'da keçi kurtarma operasyonu

Iğdır'da kayalıklarda mahsur kalan 12 keçinin imdadına jandarma ve itfaiye ekipleri yetişti.

23.11.2017 - 20:01
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Tuzluca ilçesine bağlı Sarı Abdal köyü kayalıkları mevkisine çıkan 12 keçi, kayalıklardan inemedi. Keçilerin sahibi Abdullah Bağış, durumu Tuzluca Kaymakamlığına bildirdi.,

Keçilerin kurtarılması için bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Iğdır'da keçi kurtarma operasyonu

2 SAAT ÇALIŞMAYLA KEÇİLER KURTARILDI

Keçileri kurtarmak için Hadımlı köyü kırsalına kadar araçlar ile giden ekipler, ardından Sarı Abdal köyü kayalıklarına kadar 30 dakika süren bir tırmanış yapıp, keçilerin mahsur kaldığı alana ulaştı.

Ekipler iple indikleri kayalıklarda kalan 12 keçiyi yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kurtarıp, sahibi Bağış'a teslim etti.

Iğdır'da keçi kurtarma operasyonu

4 GÜNDÜR DAĞDA MAHSURLARDI

Keçilerinin kurtarılmasını sevinçle karşılayan Abdullah Bağış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanlarının otlamak için gittikleri kayalıklardan inemedikleri için 4 gündür mahsur kaldıklarını anlattı.

Kendi imkanlarıyla keçilerini kurtaramadığı için kaymakamlıktan yardım istediğini aktaran Bağış, "keçilerimi kurtaran tüm ekiplerden ve kaymakamlıktan Allah razı olsun, keçilerimi sağ salim indirip bize teslim ettiler." dedi.

Iğdır'da keçi kurtarma operasyonu

Iğdır'da keçi kurtarma operasyonu

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