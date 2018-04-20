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Iğdır'da iş yerinde patlama: 6 yaralı

Iğdır Sanayi Sitesi'nde meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

AA | 20.04.2018 - 12:44..
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Iğdır Sanayi Sitesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Tüp yüklü araçta meydana geldiği tahmin edilen patlamanın ardından çevredeki iş yerlerinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, AFAD, TOMA ve belediye ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, patlamada 6 kişi yaralandı, çok sayıda iş yeri ve araçta hasar oluştu. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Iğdır'da iş yerinde patlama: 6 yaralı

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekiplerin, zaman zaman parlamaların olduğu yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Bu arada, Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bülent Zeğem, Iğdır Sanayi Sitesi Başkanı Atakan Taşkınsu da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Iğdır'da iş yerinde patlama: 6 yaralı

Iğdır'da iş yerinde patlama: 6 yaralı

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