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İHH 18 yılda 6 bin 747 su kuyusunu hizmete açtı

İHH İnsani Yardım Vakfı, 18 yıldır sürdürdüğü Su Kuyusu Projesi kapsamında bugüne kadar 36 ülkede 6 bin 747 su kuyusu açarak günlük 3 milyondan fazla kişinin su ihtiyacını karşılıyor.

Haber Merkezi | 22.03.2018 - 14:15..
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İHH İnsani Yardım Vakfı, dünya üzerinde su sıkıntısı problemi yaşayan milyonlarca insanın her türlü ihtiyacını giderebileceği temiz suya ulaşabilmesi için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan bölgelerde su kuyusu açıyor.

36 ÜLKEDE  3 MİLYON KİŞİYE TEMİZ SU

2000 yılından bu yana su kuyusu çalışmalarına ara vermeden devam eden İHH, 18 yılda Afrika, Asya ve Ortadoğu’da binlerce su kuyuları açarak milyonlarca insana umut oldu. İHH, toplamda 36 ülkede 6 bin 747 su kuyusunu mağdurların hizmetine sundu ve günlük olarak 3 milyon 373 bin kişinin temiz su ihtiyacını karşıladı.

İHH 18 yılda 6 bin 747 su kuyusunu hizmete açtı VİDEO

İHH 18 yılda 6 bin 747 su kuyusunu hizmete açtı

SU KUYULARINA ŞEHİTLERİN İSİMLERİ VERİLİYOR

Son dönemde açılan su kuyularının isimleri arasında 15 Temmuz Şehitleri’nin, Zeytin Dalı Harekatında şehit olan askerlerin ve diğer önemli şahsiyetlerin adları bulunuyor.

İHH 18 yılda 6 bin 747 su kuyusunu hizmete açtı

AFRİKA, ASYA VE ORTADOĞU'DA 36 ÜLKE

Afrika kıtasında, Etiyopya, Somali, Burkina Faso, Nijer, Cibuti, Çad, Kamerun, Sudan, Sierra Leone, Gine, Senegal, Kenya, Tanzanya, Uganya, Ruanda, Burundi, Zimbabve, Güney Afrika, Mali ve Gana ülkesinde su kuyusu bulunmakta.

Asya'da, Hindistan, Bangladeş, Afganistan, Moğolistan, Pakistan, Endonezya (Açe), Keşmir, Myanmar, Kamboçya, Sri Lanka, Tayland (Patani) ve Kırgızistan.

Ortadoğu'da ise : Filistin (Gazze), Irak, Lübnan ve Suriye olmak üzere temiz su kuyuları bulunmakta.

İHH 18 yılda 6 bin 747 su kuyusunu hizmete açtı

İHH 18 yılda 6 bin 747 su kuyusunu hizmete açtı

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