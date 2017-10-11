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İHH Arakan’da 270 bin kişiye yardım ulaştırdı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Arakan’daki krizin başladığı 24 Ağustos tarihinden bugüne kadar 270 bin Arakanlıya yardım malzemesi ulaştırdı.

11.10.2017 - 14:54
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Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara uyguladığı baskı ve soykırım devam ediyor. Katliamdan kaçarak nehirleri ve dağları aşmayı başaran Arakanlılar Bangladeş’e sığınıyor ve hayata tutunmaya çalışıyor.

ÖLÜME TERK EDİLİYORLAR

Zulümden kaçmayı başaramayan Arakanlılar ise Myanmar askerinin ve Budist çetelerin baskısı altında ya ölüme terk ediliyorlar ya da açlık ve sefaletle yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar.

İHH Arakan’da 270 bin kişiye yardım ulaştırdı

500 BİNİ AŞKIN MÜLTECİYE DESTEK

İHH İnsani Yardım Vakfı, Myanmar Arakan içlerine ulaştırdığı yardımların yanı sıra Bangladeş’e göç eden 500 bini aşkın mülteciye de hayırseverlerin desteklerini ulaştırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda İHH, hem Arakan’da hayata tutunmaya çalışan hem de Arakan’dan Bangladeş’e göç eden yüzbinlerce mülteciye yardım malzemesi ulaştırdı. Bu yardımlardan toplamda 270 bin Arakanlı istifade etti.

İHH Arakan’da 270 bin kişiye yardım ulaştırdı

GÖÇ ESNASINDAKİ ÖLÜMLER SÜRÜYOR

Krizin başladığı 24 Ağustos tarihinden bu yana Arakanlılara her anlamda yardım ulaştırdıklarını açıklayan İHH Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Kutluay, kriz bitene kadar İHH olarak Arakanlıları yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

Kutluay, nehirdeki göç esnasında hala ölümlerin yaşandığını ve krizin ilk günkü gibi alarm seviyesini koruduğunu belirtti. İHH olarak gıda, barınma, hijyen, temiz su, sağlık ve giyim yardımları olmak üzere birçok ayrı kalemde yardım ulaştırdıklarını söyleyen Kutluay, yaptıkları faaliyetleri şöyle sıraladı:

İHH Arakan’da 270 bin kişiye yardım ulaştırdı

ONBİNLERCE KİŞİYE GIDA YARDIMI

-93 bin 750 kişiye gıda paketi dağıtımı

-9 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı

-0 ila 4 yaş arası bebek ve çocuklara bin 750 adet bebek maması dağıtımı

YAKLAŞIK 10 BİN AİLEYE BARINMA YARDIMI

-6 bin 100 aileye tente dağıtımı

-3 bin aileye hasır dağıtımı

- 450 aileye bambudan yapılan geçici barınak inşası

İHH Arakan’da 270 bin kişiye yardım ulaştırdı

65 ADET TULUMBALI SU KUYUSU

-Kamplarda temiz suya ulaşmakta güçlük çeken Arakanlılar için 65 adet su kuyusu inşa edildi.

HİJYEN ÇALIŞMALARI

-4 bin 400 adet hijyen paketi dağıtımı

-100 adet banyo ve tuvalet yapım aşamasında

İHH Arakan’da 270 bin kişiye yardım ulaştırdı

SAĞLIK YARDIMLARI

-Bangladeş’teki kamplarda 2 ve Myanmar’da 1 adet olmak üzere günlük bin kişinin istifade ettiği toplamda 3 adet sağlık merkezi inşası

-15 bin kişinin sağlık taramasından geçirilmesi

-Krizin ilk günlerinde 45 yaralıya tedavi ve ulaşımı sağlanması

İHH Arakan’da 270 bin kişiye yardım ulaştırdı

ELBİSE VE ARAÇ GEREÇ YARDIMLARI

-Erkek, kadın ve çocuk kıyafetleri olmak üzere 4 bin 600 aileye kıyafet paketi dağıtıldı

-2 bin 750 aileye mutfak ve yaşam malzemeleri dağıtımı

-4 bin 300 aileye nakit para dağıtımı -3 bin 500 adet cibinlik dağıtımı

İHH Arakan’da 270 bin kişiye yardım ulaştırdı

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