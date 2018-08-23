İHH ile Tunus’ta ikinci gün

İlyas Efe ÜNAL / [email protected]

İHH İnsani Yardım Vakfı ile arefe günü geldiğim Tunus’ta devam eden çalışmaları bugün de yakından takip ettim.

YARDIMLAR SUSA'YA DA ULAŞTI

Hayırseverlerin yaptığı bağışlar ile kesilen kurbanlıkların dağıtımı için direksiyonu ülkenin batısında yer alan Susa’ya çevirdik.

2 saat süren yolculuğumuzun ardından yardımları ulaştıracağımız ailelerin yaşadığı bölgeye giriş yaptık.

Toprak yollarda yavaş yavaş ilerlerken, zeytin ağaçlarının arasından onlarca güler yüzlü çocuk çıkıverdi.

Ayaklarında ayakkabı bile olmayan meraklı gözler, büyük bir ümitle bize doğru geldi.

Hep birlikte evlere doğru yürümeye başladık. Fotoğraflardan anlayacağınız gibi, yaşam alanlarına ev demek oldukça güç.

TUNUS'TA YARDIMLAR DEVAM EDİYOR

TÜRK BAYRAĞINI GÖRENLER DUA ETMEYE BAŞLADI

Bu sırada bize eşlik eden çocuklar, İHH ekiplerinin dağıttığı balonlarla oynuyordu. Şahit olduğum mutluluğu hiçbir zaman unutmayacağım.

Her kapıdan tek tek içeri girildi.

Yeleklerimizde Türk bayrağını gören Tunuslular, ellerini semaya kaldırıp dua etmeye başladı.

Birçok evde yatacak yer yok, mutfak yok, tuvalet yok.

Çocukların bu şartlarda nasıl bir geleceğe hazırlanacağı beni endişelendirdi.

Bu sırada bir kadının heyecanla Arapça bir şeyler söylediğini duyunca merak ederek sordum; "ne diyor" diye..

“Her gece Türkiye’ye dua ediyorum” dediğini söylediler.

Gözlerim doldu, yolumuza devam ettik.

453 AİLEYE DAĞITIM YAPILDI

Bölgede ilerlerken; daha önce tespit edilemeyen ihtiyaç sahipleri de bize ulaştı.

İHH ekipleri hepsini tek tek dinleyip gerekli notları aldı.

Dönüş yolunda ben bu satırları yazarken onlar da arka koltukta gerekli projeleriçıkardı.

Bunun için hayırseverlerden yardım beklediklerini ifade eden İHH yetkilisi Mücahit Şahin; “Tunus’ta 150 küçükbaş hayvanın kesim ve dağıtımını tamamladık. Dağıtılan yardımlardan 453 aile istifade etti. Buralara gelerek Tunus’taki kardeşlerimizle gönül bağı kurabilmemizi sağlayan kıymetli bağışçılarımıza çok teşekkür ederiz.

Tunus’un Susa bölgesinde, çok kötü şartlarda yaşayan kardeşlerimiz var. Burada çok ciddi sağlık sorunları yaşayan evlatlarımız var. Onlar için de gerekli projeleri yine halkımızın desteğiyle en kısa sürede başlatmayı planlıyoruz.” şeklinde konuştu.