İHH, Sri Lankalı çocukların yüzünü güldürdü

Mustafa CİVAN / [email protected]

İnsani Yardım Vakfı (İHH), dünyanın dört bir yanında mazlumlara el uzatıyor. Bunlardan biri de Asya ülkesi olan Sri Lanka.

YETİMLERE ULAŞMAK İÇİN 10 SAAT SÜREN YOLCULUK

Sri Lanka'nın yüzde 70'ini Budistler, yüzde 12'sini Müslümanlar, yüzde 10'nu Hindular oluşturuyor. Ülkede birden fazla dini inanış olsa da, bu topluluklar barış içinde yaşıyor, birbirlerine saygı duyuyorlar. Tabii dünyanın her yerinde olduğu gibi ufak çaplı etnik çatışmalar, nadiren de olsa yaşanıyor.

Tam 10 saat süren yolculuğun tek bir amacı var; yokluk içinde olan yetimlere, mazlumlara gerekli yardımı ulaştırmak. Eğer yardım kuruluşları buradaki Müslümanlara yardım etmese halleri içler acısı.

Yetim çocukların yardımdan önce bir ihtiyacı var, o da sevgi. Bu çocuklar sevgiye muhtaç.



Fotoğraflar: Engin Uzun

İHH NELER YAPTI

Sri Lanka'yı, seylan çayıyla meşhur bir Asya ülkesi olarak biliriz. Tabii bu bildiğimiz yanı, kamera arkasında yetim çocuklar var, yokluk var...

İHH, Yetim Günleri kapsamında bu ülkede birçok yardım yaptı:

‌Ekonomik durumu son derece kötü olan 15 aileyi tek tek ziyaret ederek, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ikişer keçi yardımı yaptı.

‌10 aile için dikiş makinesi alımında bulundu.

‌Zor durumda olan 10 aile için gıda imalathanesi açtı.

Yetim çocukların geleceklerini kurtarabileceği tek yol belki de eğitim; İHH bu kapsamda 475 yetime kırtasiye malzemesi ulaştırdı.





YETİM GÜLERSE DÜNYA GÜLER

İHH'nın amacı sadece çocuklara yardım götürmek değil, aynı zamanda oradaki yetimlerin yüzünü biraz olsun güldürebilmek.

Düzenlenen spor müsakabalarında çocukların seviyesine düşüp, iç içe vakit geçirmek, onlarla birlikte oyun oynamak, yüzlerini güldürmeye fazlasıyla yetiyor.

Çocuk ya işte; gözlerinizin içine bakarak bir selam, bir gülümseme ya da başının okşanmasını bekliyor.