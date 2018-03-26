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İHH'dan 30 bin Yemenliye yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı, Yemen’in 7 ayrı bölgesine insani yardım malzemesi ulaştırarak 30 bin kişiye umut oldu.

Haber Merkezi | 26.03.2018 - 16:12..
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  2. Ekonomi

Yemen’de mevcut iç karışıklık ve siyasi istikrasızlık sebebiyle ekonomik ve sosyal yapıdurma noktasına geldi. Kamu kurumları, aylardır vatandaşlara yeterli hizmeti ulaştıramazken İHH İnsani Yardım Vakfı insani krizin yaşandığı ülkede kıştan etkilenen ailelere yönelik yardım projeleri hayata geçiriyor.

İHH'dan 30 bin Yemenliye yardım

30 BİN KİŞİ YARARLANDI

Bu kapsamda hayırseverlerin destekleriyle İHH, Yemen'de 4 bin 761 aileye un, şeker, pirinç, sıvı yağ, kutu konserve ve bebek maması yardımında bulundu. 30 bin kişinin istifade ettiği yardımlar Yemen’in; Sana, Taiz, Shabwah, İbb, Al-Beyda,Lahijj, Raymah ve Visab bölgelerinde gerçekleştirildi.

İHH'dan 30 bin Yemenliye yardım

SAKHAA KURUMU EŞLİK ETTİ

İHH Orta Doğu Masası Koordinatörü Emre Kaya, yardımların yapılmasında emeği geçen İHH gönüllülerine ve özellikle yurt dışından fon desteğinde bulunan Katarlı Sakhaa Kurumuna teşekkür etti.

İHH'dan 30 bin Yemenliye yardım

YARDIMLAR SÜRECEK

İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleri ile Yemen’deki sağlık yardımlarına devam edecek.

İHH'dan 30 bin Yemenliye yardım

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