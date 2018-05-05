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İHH'dan 600 Suriyeli aileye yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı, Kilis'te yetim çocukları olan ve geçim sıkıntısı çeken 600 Suriyeli ailenin yardımına koştu.

AA | 05.05.2018 - 13:02..
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kilis'te yetim çocukları bulunan 600 Suriyeli aileye gıda yardımı yaptı.

İHTİYAÇ SAHİBİ 600 AİLEYE YARDIM

İHH Kilis Koordinasyon Merkezi Yetim Birimi Sorumlusu Ahmet Kenan yaptığı açıklamada, kendi imkanlarıyla kiraladıkları evlerde yaşayan ve yetim çocukları olan ihtiyaç sahibi 600 aile belirlendiğini söyledi.

İHH'dan 600 Suriyeli aileye yardım

YARDIM FAALİYETLERİ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Bu ailelere şeker, un, salça, zeytin ve sıvı yağ gibi malzemelerden oluşan temel gıda paketleri dağıtıldığını belirten Kenan, iç savaşın başladığı günden bu yana yetimlere yönelik yardım faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini ifade etti.

İHH'dan 600 Suriyeli aileye yardım

''HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ''

Ahmet Kenan, yaşanan olaylarda en fazla kadınlar ve çocukların zarar gördüğünü vurgulayarak, "Suriye'de yaşanan çatışmalar nedeniyle binlerce çocuğumuz yetim kaldı. Kilis'te yaşayan çocukları tespit ederek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Ramazan ayının da yaklaşması dolayısıyla 600 gıda kolisi dağıtıyoruz. Bu kolilerin içindeki malzemeler 5 kişilik ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayacak. İHH olarak onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız." diye konuştu.

İHH'dan 600 Suriyeli aileye yardım

RAMAZAN AYINDA DA DEVAM EDECEK

Kenan, hayırseverlerin de desteğiyle ramazan ayında da yardım faaliyetlerinin süreceğini aktardı.

İHH'dan 600 Suriyeli aileye yardım

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