İHH’dan Afrika’ya Malcolm X Lisesi

İHH İnsani Yardım Vakfı, dünyanın dört bir tarafında yaptığı insani yardım çalışmalarının dışında imza attığı kalıcı eserlerle umut olmaya devam ediyor. Bu kapsamda İHH, mazlum coğrafyalarda eğitim olanaklarından mahrum kalan çocuklar için eğitim kurumları inşa ediyor. Bunlardan birisi de, Genç İHH tarafından Burkina Faso’da inşa edilecek olan Malcolm X Lisesi.

TEMELİ BİR HAFTA İÇİNDE ATILACAK

Genç İHH, Yetim Dayanışma Günleri (YDG) kapsamında Burkina Faso’da 120’si yetim olmak üzere toplam 735 öğrencinin eğitim göreceği Malcolm X Lisesi inşa çalışmalarına başladı. Maliyetini 72 ilde 128 üniversitede kurduğu teşkilatlardaki gençlerin çabaları ile karşılamayı planlayan Genç İHH, okulun temelini YDG kapsamında 1 hafta içerisinde atmayı planlıyor.

7 SINIF, 1 BİLGİSAYAR ODASI, 1 KÜTÜPHANE, 1 İDARE ODASI OLACAK

İHH’nın daha önce bölgede hizmete sunduğu Şifa Yetimhanesi’nin hemen yanına inşa edilecek olan Malcolm X Lisesi, tamamlandığında 7 sınıf, 1 bilgisayar odası, 1 kütüphane ve 1 idare odasından oluşacak.

"HEDEFİMİZ YENİ NESİLLER YETİŞTİRMEK"

Yüzlerce Afrikalı öğrencinin eğitim göreceği okula neden Malcolm X ismini verdiklerini açıklayan Genç İHH Başkanı Fatih Yazıcı, “okulumuzun ismine kendini Amerika’daki Müslüman Afrikalıların haklarını savunmaya adamış, gösterdiği mücadele ile dünya üzerindeki mazlumlara umut olmuş ve bu yolda şehit olan Malcolm X adını uygun bulduk” dedi. Yazıcı, ayrıca bu proje ile Afrika kıtasının geleceğine ışık olacak yeni nesillerin yetişmesini hedeflediklerini söyledi.

TEMELİ ATILACAK OLAN PROJE HAYIRSEVERLERİN DESTEKLERİNİ BEKLİYOR

Toplam maliyeti 187 bin 300 Euro olan proje, gereken fonun toplanması için hayırseverlerin yardımlarını bekliyor. Hayırseverler inşaatı devam eden projeye, İHH’nın banka hesaplarına “Malcolm X” açıklaması ile yardımda bulunabilir. Bağışçılar ayrıca kısa mesaj yoluyla 3072’ye “MALCOLM X” yazarak 5 TL katkıda bulunabilir.