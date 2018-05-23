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İHH'dan Arakan’da kalan son Müslümanlara Ramazan yardımı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Arakan’da yaşanan kriz sonrasında bölgede kalmayı başarabilen son Müslümanlara ve Myanmar’ın diğer bölgelerine Ramazan yardımları ulaştırmaya devam ediyor.

Haber Merkezi | 23.05.2018 - 15:54..
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Yarım asırdan fazla bir süredir devamlı zulme uğrayan Rohingya halkı, sürekli olarak Arakan’dan göç etmek zorunda kalıyor. Ağustos 2017’de başlayan ve eşi benzeri olmayan son göç dalgası, Arakan’daki zulmün hangi boyutlara ulaştığını tam anlamıyla gösteriyor. Yaşanan son krizden bu yana yaklaşık 800 bin kişi Bangladeş’e göç etmek zorunda kaldı. Son göçle birlikte Bangladeş’te yaşayan Rohingyaların sayısı 1 milyon 300 bine ulaştı.

İHH İnsani Yardım Vakfı ise 1996’dan beri Myanmar’da çalışma yürütüyor. İHH, Myanmar’daki zulümden kaçarak Bangladeş’e göçen Müslümanlara yaptığı yardımların yanı sıra Myanmar içlerinde kalmayı başarabilenleri de unutmuyor.

İHH'dan Arakan’da kalan son Müslümanlara Ramazan yardımı

YARDIMLAR 100 BİNDEN FAZLA MÜSLÜMANA ULAŞACAK

Ramazan 2018 çalışmaları kapsamında Myanmar içlerine yardım ulaştırmaya devam eden İHH ekipleri, Myanmar’ın; Hlaing Tharyar, ShwePyithar, Thaketa, Thingangune, Meikhtila, Kunchangone, Dala, Ayelar, Yangon ve Arakan bölgelerinde yaşayan Müslümanları yalnız bırakmıyor. Hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya devam eden İHH ekiplerinin çalışmaları tamamlandığında Ramazan boyunca yardımlardan 100 bini aşkın Müslüman istifade etmiş olacak. Ramazan sonunda İHH, Myanmar’ın 10 ayrı bölgesinde yaşayan 71 bin 125 kişiye gıda paketi ulaştırmış ve 12 bin 200 aileye de iftar vermiş olacak.

Yardımlar, özellikle iç göçün yaşandığı Sittwe ve geçen yılki katliamların merkezindeki Maungdaw ve Buthidaung bölgesinde yaşayan Müslümanlara ulaştırılacak.

İHH'dan Arakan’da kalan son Müslümanlara Ramazan yardımı

YARDIM ULAŞTIRMAK İÇİN

Myanmar içinde yaşayan son Müslümanlara yardımlarını ulaştırmak isteyen hayırseverler, İHH’nın banka hesaplarına MYANMAR şartıyla bağışta bulunabiliyor.

Arakan’da kalan son Müslümanlara Ramazan yardımı VİDEO

İHH'dan Arakan’da kalan son Müslümanlara Ramazan yardımı

İHH'dan Arakan’da kalan son Müslümanlara Ramazan yardımı

İHH'dan Arakan’da kalan son Müslümanlara Ramazan yardımı

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