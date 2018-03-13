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İHH’dan Patani’ye 8’inci yetimhane

İHH İnsani Yardım Vakfı, Tayland’ın Patani bölgesinde İskilipli Atıf Hoca Yetimhanesi’ni hizmete açtı. Yetimhane, İHH’nın bölgedeki 8’inci yetimhanesi oldu.

Haber Merkezi | 13.03.2018 - 14:38..
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İHH İnsani Yardım Vakfı, dünyanın dört bir tarafında yaptığı insani yardım çalışmalarının dışında imza attığı kalıcı eserlerle umut olmaya devam ediyor.

İHH’dan Patani’ye 8’inci yetimhane

Bu kapsamda İHH, mazlum coğrafyalarda sağlıklı barınma olanaklarından mahrum kalan çocuklar için yetimhaneler inşa ediyor. Bunlardan birisi de, Tayland’ın Patani bölgesinde yetimlerin barınma ihtiyaçlarını gidermek için Çorum İHH ve Pendik İHH’nın çalışmaları ile hizmete giren İskilipli Atıf Hoca Yetimhanesi.

İHH’dan Patani’ye 8’inci yetimhane

İHH'DAN YETİMHANE

İki yıl önce Yala’da temelleri atılan yetimhanede ilk etapta 40 erkek yetim barınacak. Yetimhanedeki kapasite daha sonra 50’ye çıkartılacak. İki katlı bir bina olarak inşa edilen yetimhanede geniş bir bahçeyle birlikte öğrenciler daha rahat bir ortamda hayatlarını sürdürecek. Yetimler, bölge Müslümanlarına özgü Malay gelenekleri çerçevesinde yetiştirilecek.

İHH’dan Patani’ye 8’inci yetimhane

600 metrekare kullanım alanına sahip olan yetimhane; 7 yatakhane, idari hizmet odası, çok amaçlı kullanım salonu, mutfak, yemekhane, teras katı, tuvalet ve banyo bölümlerinden oluşuyor.

İHH’dan Patani’ye 8’inci yetimhane

15 TEMMUZ KAHRAMANININ YANIBAŞINDA

İHH İnsani Yardım Vakfı ayrıca geçtiğimiz hafta İskilipli Atıf Hoca Yetimhanesi’nin hemen yanı başında inşa edilen ve yetimhanedeki çocukların eğitimlerini sürdüreceği Şehit Ömer Halisdemir Okulu’nun açılışını yapmıştı. Her sınıfta 40 öğrenciye hizmet edecek okuldan toplamda 240 öğrenci istifade ediyor.

İHH’dan Patani’ye 8’inci yetimhane

4 YETİMHANE DAHA

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın 12 ülkede binlerce yetimin barındığı 32 yetimhanesi bulunuyor. Kısa sürede hizmete girecek olan 4 yetimhane ile birlikte bu sayı 36’ya çıkacak.

İHH’dan Patani’ye 8’inci yetimhane

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