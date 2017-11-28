İHH’dan Suriye’ye büyük yardım

Suriye’de savaş 7’nci yılını doldurmak üzere. Savaşın geride bıraktığı enkaz ise bir hayli fazla. 550 bini aşkın şehit, milyonlarca mülteci ve on binlerce de yetim.

Sonuç olarak 7 yıldır her sabah bir kâbusa uyanan Suriyeliler, ya öldürüldüler ya da sürgüne mahkûm edildiler. İHH İnsani Yardım Vakfı ise Suriyelileri hiçbir zaman kendi kaderlerine terk etmedi.

İLK GÜNDEN BERİ DESTEK

Suriye’de mevcut durumun başladığı ilk günden bu yana yardım faaliyetlerini sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, mazlumların her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Bu kapsamda İHH, savaşın başladığı Mart 2011 tarihinden Temmuz 2017 yılına kadar 12 bin tırlık insani yardımın yanında Suriyeli mültecilere 820 milyon 82 bin 233 TL değerinde yardım ulaştırdı. Yardımlar; acil temel ihtiyaç, barınma, sağlık, eğitim, yetim ve insani diplomasi alanlarında gerçekleştirildi.

SURİYE ÇALIŞMALARININ ÖZETİ

İHH’nın bölgedeki çalışmalarının kısaca özeti ise şu şekilde:

-Mart 2011 ile Temmuz 2017 arasında 12 bin tırlık insani yardım ulaştırıldı.

-Suriye’deki çalışmalarımız 9 koordinasyon merkeziyle devam ediyor.

-150 binden fazla insanın yaşadığı 6 konteyner kent ve 25 çadır kent kuruldu.

-Reyhanlı’da 990 yetimin yeni evi olması için büyük bir çocuk yaşam merkezi inşa edildi.

-2 binden fazla esir ve yaralının serbest bırakılması sağlandı.

-Bir üniversite ve 29 okul açıldı, 160 binden fazla öğrencinin eğitim ihtiyaçları karşılandı.

-683 ambulans ve 25 tır ilaç gönderildi.

-Sakat kalanlar için 3 protez merkezi kuruldu.

-36 su kuyusu, 16 su deposu açıldı.

-Halen günde 750 bin ekmek üretiliyor, 60 bin kişilik yemek hazırlanıyor.

-Her ay 10 binden fazla yetim çocuğa yardım yapılıyor.

-Kurulan 11 yetim evinde 2 binden fazla yetim kalıyor.

SURİYELİLER YARDIM BEKLİYOR

Hayırseverler, Suriye’deki çalışmalara destek olmak için bütün operatörlerden SURİYE yazıp 3072’ye kısa mesaj atarak 5 TL bağışta bulunabilir. Ayrıca İHH’nın banka hesaplarına “SURİYE” açıklaması ile birlikte bağış yaparak vakfın bölgedeki çalışmalarına yardımcı olabilir.