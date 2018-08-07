İHL öğrencileri İrlanda'da çalışmaya katıldı

Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Prof. Dr. Aşkın Asan, İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda'da düzenlenen program kapsamında öğrencilerin çatışma sürecinin sebepleri hakkında incelemelerde bulunduğunu kaydetti.

GENÇLERİN DÜNYA BARIŞINDAKİ ROLÜ

Öğrencilerin İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ve üst düzey bürokratlarla çalışma fırsatı yakaladığını aktaran Aşkın Asan, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Aralık 2015’te aldığı 2250 sayılı kararı kapsamında gençliğin barışın inşasında önemli rol oynayabileceği vurgulanmıştır. Bu kapsamda gençlerin dünyada yaşanan sorunları öğrenmeleri, barışı ve güvenliğini sağlamadaki katkıları için büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN ANLAMLI BİR ETKİNLİK OLDU"

Çalıştaya katılan 11. Sınıf öğrencisi Esma Pak ise yetişkinler gibi çatışma çözümü konusunda çalıştaya katıldıklarını hatırlatarak, "İrlanda’da yaşanan çatışma sürecinden zarar gören tarafların bireyleriyle birebir görüşmelerde bulunduk ve soru sorma imkanı bulduk. Bu sayede konuyla ilgili daha somut ve gerçekçi bilgilere ulaştık. Bizim için çok anlamlı bir etkinlik oldu." açıklamasını yaptı.

Öğrencilerden Hilal Kuşçu da sorunların çözümünde gençler üzerine büyük sorumluluklar düştüğünü belirterek, çalıştay sayesinde çözümün bir parçası olma motivasyonlarının arttığını vurguladı.