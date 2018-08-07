taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.206
USD
5,2310
EURO
6,0597
ALTIN
203,98
PETR
74,1900

İHL öğrencileri İrlanda'da çalışmaya katıldı

Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Kuzey İrlanda'da düzenlenen "Gençlerin Çatışma Çözümü Süreçlerine Katılımı" çalıştayına katıldı.

AA | 07.08.2018 - 09:06..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Prof. Dr. Aşkın Asan, İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda'da düzenlenen program kapsamında öğrencilerin çatışma sürecinin sebepleri hakkında incelemelerde bulunduğunu kaydetti.

GENÇLERİN DÜNYA BARIŞINDAKİ ROLÜ

Öğrencilerin İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ve üst düzey bürokratlarla çalışma fırsatı yakaladığını aktaran Aşkın Asan, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Aralık 2015’te aldığı 2250 sayılı kararı kapsamında gençliğin barışın inşasında önemli rol oynayabileceği vurgulanmıştır. Bu kapsamda gençlerin dünyada yaşanan sorunları öğrenmeleri, barışı ve güvenliğini sağlamadaki katkıları için büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

İHL öğrencileri İrlanda'da çalışmaya katıldı

"BİZİM İÇİN ANLAMLI BİR ETKİNLİK OLDU"

Çalıştaya katılan 11. Sınıf öğrencisi Esma Pak ise yetişkinler gibi çatışma çözümü konusunda çalıştaya katıldıklarını hatırlatarak, "İrlanda’da yaşanan çatışma sürecinden zarar gören tarafların bireyleriyle birebir görüşmelerde bulunduk ve soru sorma imkanı bulduk. Bu sayede konuyla ilgili daha somut ve gerçekçi bilgilere ulaştık. Bizim için çok anlamlı bir etkinlik oldu." açıklamasını yaptı.

Öğrencilerden Hilal Kuşçu da sorunların çözümünde gençler üzerine büyük sorumluluklar düştüğünü belirterek, çalıştay sayesinde çözümün bir parçası olma motivasyonlarının arttığını vurguladı.

İHL öğrencileri İrlanda'da çalışmaya katıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tunceli'de 6 PKK'lının öldürüldüğü operasyonun detayları

Tunceli'de 6 PKK'lının öldürüldüğü operasyonun detayları

145
ABD ile Türkiye arasında ön mutabakat

ABD ile Türkiye arasında ön mutabakat

373
Nedim Şener'den patronlara dolar çağrısı

Nedim Şener'den patronlara dolar çağrısı

201
Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir konuldu

Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir konuldu

154
ABD’nin İran’a ilk yaptırım paketi devreye girdi

ABD’nin İran’a ilk yaptırım paketi devreye girdi

78
İki komşunun 'Eve erkek aldın' kavgası

İki komşunun 'Eve erkek aldın' kavgası

51
Sezgin Tanrıkulu Amerikalıların istediği gibi konuştu

Sezgin Tanrıkulu Amerikalıların istediği gibi konuştu

264
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM