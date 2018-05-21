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II. Kılıçarslan Hamamı gün yüzüne çıkıyor

Aksaray'da II. Kılıçarslan Hamamı, yapılan restorasyon çalışmasının ardından tekrar turizme açılacak.

DHA | 21.05.2018 - 16:05..
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Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan dönemine ait hamam, Aksaray Belediyesi tarafından yürütülen restore çalışmasıyla her geçen gün tüm ihtişamıyla gün yüzüne çıkıyor. Konya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kontrolünde başlatılan restorasyon çalışmalarının ilk etabı yılbaşında tamamlandı.

ASLINA UYGUN RESTORE EDİLDİ

İlk etap sonrasında aslına uygun bir biçimde restore edilen hamam, özgünlüğü korunarak deformasyon sonucu kaybolmuş kubbeleri tamamlandı.

Aksaray Belediyesi, hamamın iç mimarisini aslına uygun hale dönüştürmek için ikinci bir ihale süreci başlattı. İhale sürecinde firma hamamın ön avlu da çevre düzenlemesi için bilimsel kazı çalışması başlattı.

II. Kılıçarslan Hamamı gün yüzüne çıkıyor

ALTTAN ISITMALI BÖLÜMLER

Firma, hamam çevresi ile zemininde ve kubbe kaplamalarını aslına uygun olarak inşa ederken hamam üzerinde orijinal kubbe, tonoz, baca ve tütekliklerin koruma onarımı sürdürülüyor.

Ayrıca o döneminde şartları göz önünde tutulduğunda hamamın hayranlık verici bir özelliği de hamamın üstü açık ve kapalı cehennemlik adı verilen alttan ısıtmalı bölümlerden oluşması.

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