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II. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu başlıyor

II. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde düzenleniyor.

02.05.2017 - 12:11
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03-04 Mayıs 2017 tarihlerinde “II. Uluslararası Hacı Bayram-ı Velî Sempozyumu”, Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde Ankara`da düzenleniyor.

II. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu başlıyor

Kalem Vakfı kültürel ve akademik etkinlikleri çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, Anadolu’nun manevi mimarlarından Hacı Bayram-ı Veli sempozyumu düzenliyor.

BİRÇOK KONU ELE ALINACAK

3-4 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara’da TOBB Konferans Salonu’nda gerçekleşecek olan “2. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyomu”nda Hacı Bayram-ı Velî’nin hayatı, düşünceleri, vefatı sonrası tesir halkası, dil ve edebiyat, Ankara`nın Manevi Coğrafyası, Ankara`lı Mesnevi Şarihleri, Tacettin Dergahı ve Taceddin-i Veli Hz gibi birçok konu ele alınacak.

Sempozyumda yurtiçi ve yurt dışından gelen çok sayıda akademisyen Hacı Bayram-ı Veli’nin yaşadığı dönem, hayatı, tarikatı ve tesirleri, tasavvufi görüşleri, dil ve edebiyatı ile dönemindeki Ahiler ve diğer tarikat temsilcileriyle olan münasebetlerine ilişkin iki gün boyunca bildiriler sunacak. Bu bildiriler daha sonra da kitap haline getirilecek.

II. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu başlıyor

ÇOK SAYIDA DAVETLİ VAR

Kalem Vakfı’nın koordinasyonunda ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT, Ankara Büyükşehir Belediyesi, TİKA, Ankara Kalkınma Ajansı, TOBB, AA, HAYDER ve Türkiye Diyanet Vakfını ve bir çok sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle gerçekleşecek olan sempozyuma yurt içi ve yurt dışından çok sayıda akademisyen, bürokrat ve davetli katılacak.

Sempozyuma ilişkin detaylı bilgiye  http://www.kalem.org.tr/sempozyum/ adresinden ya da Fırat KARABAY: 0 554 742 57 06 dan ulaşılabilir. Ayrıca @sempozyumkalem, @hacibayramivelisempozyumu2017 adreslerinden de takip edilebilir.

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