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İİT'ye katılmayan Kral Selman Filistin açıklaması yaptı

İslam İşbirliği Teşkilatının İstanbul'da yapılan Kudüs konulu toplantısına katılmayan Kral Selman, ülkesinde Filistin açıklamaları yaptı.

Haber Merkezi | 13.12.2017 - 15:01..
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Bugün İslam ülkeleri adına Türkiye'de önemli bir organizasyon vardı. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)'nın İstanbul'da gerçekleştirilen "Kudüs" konulu toplantısına hemen hemen tüm islam ülkeleri katıldı. Hatta İİT üyesi olmamasına rağmen Kudüs konusunda Müslümanların yanında durmak için Venezuela lideri Maduro bile organizayonda yerini aldı, ancak biri, hemde çok önemli bir aktör bu toplantıdaki yerini almadı.

İİT'ye katılmayan Kral Selman Filistin açıklaması yaptıREUTERS/Osman Orsal (İslam İşbirliği Teşkilatı toplu aile fotoğrafı)

SUUDİ ARABİSTAN VE FİLİSTİN BAKIŞI

İİT'nin belki de en önemli ülkelerinden olan Suudi Arabistan'ın lideri Kral Selman, bugün gerçekleşen organizasyonda yoktu. Bunun yerine ülkesinin "2030 vizyonu" konulu programında yer alan Selman, İİT'nin toplantısına katımayarak bu konudaki tavrını net olarak ortaya koymuş oldu.

İİT'ye katılmayan Kral Selman Filistin açıklaması yaptıSaudi Press Agency/Handout (Kral Selman Bakanlar kurulunda kabinesi ile)

2030 vizyonu toplantısında konuşan Suudi Kralı Selman, Filistin politikasına yönelik samimiyetsiz tavrını ortaya koyu. ABD ile gerçekleştirdikleri çıkar ilişkisi uğruna bu toplantıya gelmeyen Selman, bununla birlikte açıklamaları ile Filsitin bakış açısını bir kez daha ortaya koydu.

"FİLİSTİNLİLERİN BAŞKENTİ"

Filistiniliere yönelik uygulanan politikadan duyduğu rahatsızığı dile getiren Selman, bu konuda yaşananlardan ötürü üzgünlük duyduğunu belirtti.  "Filistinliler Doğu Kudüs'ü başkent olarak görme hakkına sahiptir." diyerek Filistin konusunda yine kaçamak açıklamaların arkasına sığındı.

ABD ile birlikte ortak bir hedefe doğru ilerleyen Suudi Arabistan, İslamı tahrip eden ülkelerin başında geliyor. Önce ılımlı İslam adıyla yeni bir akıma doğru sürüklenen Arap yönetimi, peşinden gelen samimiyetsiz Kudüs açıklamaları ile gelecekte duracağı yeri çoktan belirlemiş oldu.


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