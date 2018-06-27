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İkame vekilin partisine isyanı

CHP'nin 'boynu bükükler'inden İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, partisinin diğer partilere Kızılay gibi verdiği desteklere isyan etti.

DHA | 27.06.2018 - 11:39..
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İzmir'de uzun yıllar il başkanlığı yaptıktan sonra üç dönemdir Meclis'e giren CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İYİ Parti'nin seçime girebilmesi için CHP'den istifa edip bu partiye geçen 15 milletvekili arasında yer aldı.

İkame vekilin partisine isyanı

Seçimden önce partisine dönen Bayır, sonuçları analiz ederken HDP'nin oylarındaki artışın partinin çalışmasından değil, CHP'den giden emanet oylardan kaynaklandığını öne sürerek, şöyle konuştu:

"HDP'YE GİDEN OYLARIN HEPSİ BOŞA GİDİYOR"

"HDP, kendi yaptığı reklamlarda bile baraj probleminin olduğunu söyledi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarattığı bir algı vardı. 'HDP baraja takılmalı' diye yaptığı konuşma, sözde gizli çekim ile sosyal medyada paylaşıldı. Millet İttifakı'ndan oy kayması için yapılan bir şeydi. İttifakın oyunun azalması için yapıldı. Çünkü HDP'ye giden oyların hepsi boşa gidiyor. HDP'nin burada çıkaracağı milletvekili sayısı 1'di. 85, 90 bin oya bir milletvekili çıkarıyor. 30, 40 bin oy fazladan aldığı zaman bu oylar çöpe gidiyor, hatta AKP'ye yarıyor. Haziran seçimlerinde öyle oldu. Bizden 25 bin kişi, HDP baraj altında kalmasın diye oy attı. Bizden eksilen 25 bin oy nedeniyle 12 bin oy farkla AKP 1 vekil fazla çıkardı. Kasım seçimlerinde biz bunu fark ettik. Müdahale ettik, kasımda oyları geri aldık ve bir vekil fazla çıkardık."

İkame vekilin partisine isyanı

"CHP KIZILAY DEĞİL"

HDP'nin reklam filmlerinde 'Barajı aşmak için oya ihtiyacımız var' diyerek algı yarattığını öne süren Tacettin Bayır, CHP'nin Kızılay olmadığını söyledi.

"KÖPRÜYÜ GEÇTİKTEN SONRA BİZİ TANIMIYORLAR"

AK Parti'nin de İzmir'de başarılı olmadığını iddia eden Bayır, "HDP sıkıntıya düşüyor, omuz at. HDP barajı aşsın. Barajı aşıyor, gidiyor AKP'ye yamanıyor. İYİ Parti seçime giremiyor, CHP'den 15 vekil gidiyor. Demokrasi adına hep özveride bulunmak nedense hep bize düşüyor. Ama bunu öbür taraf da anlamıyor. Köprüyü geçene kadar 'Ağabey, abla'. Köprüyü geçtikten sonra bizi tanımıyorlar. HDP oyunun emanet oy olduğunu düşünüyorum. Bunlar yerel seçimlerde geri gelir. AKP'nin İzmir´de başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Seçmen sayısı yükselmesine rağmen AKP başarısız."

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