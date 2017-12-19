IKBY'deki hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor

IKBY'de muhalefetin önde gelen partilerinden Goran (Deşişim) Hareketi ve Barzani'nin partisi KYB'nin güçlü olduğu Süleymaniye kent merkezinde bazı öğretmenlerin geciken maaşlar ve yolsuzluk karşıtı dün başlayan protestosu kısa sürede kitlesel gösterilere dönüştü.

Süleymaniye kent merkezinde başlayan gösteriler daha sonra birçok ilçeye yayıldı.

PARTİ BİNALARI YAKILDI

Göstericiler Değişim Hareketi (Goran), Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Kürdistan İslami Birlik (Yekgırtu) ve Kürdistan İslami Topluluk (Komel) partilerinin binaları ile bazı resmi kurumları ateşe verdi.

Kuzey Irak'ta gösteri ve şiddet olayları

23 YARALI

Peşmerge güçlerinin toplanan kalabalığı dağıtmak için ateş açması üzerine de 23 kişi yaralandı.