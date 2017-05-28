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İki aylık bebeğini zehirleyerek öldüren anne tutuklandı

Samsun'da, iki aylık bebeğine ilaç kattığı mamasını yedirdikten sonra intihara teşebbüs eden kadın tutuklandı

28.05.2017 - 01:21
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İddiaya göre, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi D.Ö. (29), girdiği ruhi bunalım sonucu önce 2 aylık bebeğine ilaç kattığı mamasını yedirdi, ardından kendisi de ilaç içerek intihara teşebbüs etti.

Eve gelen eşi tarafından baygın halde bulunan D.Ö. ve bebek, ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Bebek müdahaleye rağmen kurtarılamadı, D.Ö. ise tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



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