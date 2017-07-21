İki dev projeye yabancı finansman sağlanacak

Çanakkale Köprüsü ve Üçüncü Havalimanı için yabancılar çalışmalara başladı. Üçüncü Havalimanı için Alman bankaları finansman anlaşması imzalarken, Çanakkale 1915 Köprüsü için en büyük finansmanı Koreliler sağlayacak.

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, Üçüncü Havalimanı'nın refinansmanı için görüşmelere başladı. Sabah'ın haberine göre, daha önce 150 milyon yolcu kapasiteye sahip projenin ilk etabı için altı bankayla 4.5 milyar euroluk finansman anlaşması imzalandı.

"KORELİ FİRMALARIN TÜRKİYE'YE YATIRIMLARI BÜYÜYOR"

Ağırlıklı olarak Kore Eximbank'ının destekleyeceği proje hakkında konuşan Ahn Sang-seon, "Dünyada 28 temsilciliğimiz var. Türkiye'deki temsilciliğimizi üç yıl önce açtık. Koreli firmaların Türkiye'deki yatırımları büyüyor. Son olarak Mars sinemalarının Koreli bir yatırımcı tarafından satın alınmasını örnek gösterebiliriz. Bu proje dışında Avrasya Tüneli Üçüncü Köprü, Kırıkkale Doğalgaz Santrali ve Gaziantep Hastane Projesinin finansmanı da dahil olmak üzere Türkiye'de 1.5 milyar dolar tutarında kredi kullandırdık'' dedi.

"2018'İN MART AYINDA FİNANSMAN İŞLEMİ BİTER"

Çanakkale Köprüsü projesini desteklediklerini vurgulayan Ahn Sang-seon, "2018'in mart ayında finansman işlemi biter. Türkiye'de ofis açtık çünkü ekonominin gelişeceğine inanıyoruz. Ayrıca Türkiye'nin çevre ülkelerindeki projeleri de İstanbul ofisi üzerinden finanse edeceğiz" ifadelerini kullandı.