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İki gurup arasında silahlı kavga: 1 ölü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bir eğlence merkezinde iki gurup arasında çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan 39 yaşındaki Bekir Cengiz hayatını kaybetti.

DHA | 23.09.2018 - 21:06..
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İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine, kimin ateşlediği belli olmayan bir tabancadan çıkar kurşunlar Bekir Cengiz göğsüne isabet etti. Kanlar için yere yığılan Cengiz'i gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Cengiz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Silahlı kavga ile ilgili çalışma başlatan polis 8 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

İki gurup arasında silahlı kavga: 1 ölü

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