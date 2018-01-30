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İki ilin sınırında bulunan gölet dondu

Ordu ile Giresun sınırında bulunan gölet, eksi 20 dereceye kadar düşen sıcaklıklar nedeniyle buz kapladı.

İHA | 30.01.2018 - 11:52..
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Kabadüz ilçesinin yüksek kesimlerinde gece ısısının eksi 20 dereceye kadar düşmesiyle etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle bin 350 rakımlı İkidere Obasında bulunan gölet dondu.

BUZ TABAKASI OLUŞTU

Gölette kar ve aşırı soğukların etkisiyle yaklaşık 30 santimetre kalınlığında buz tabakası oluştu.

İki ilin sınırında bulunan gölet dondu

DOYUMSUZ MANZARA OLUŞTU

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, yüksek kesimlerde gece ısının düşmesi nedeniyle İkidere Obası’nda bulunan göletin donduğunu ifade etti. Öte yandan, Kabadüz’ün Çelikkıran ve Taşbaşı Obalarıyla, Giresun’un Hamzabey Obası arasında bulunan gölün etrafını çevreleyen ladin ormanları ve yayla evleri yağan karla seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

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