İki kardeşi PKK'nın bombası öldürdü, HDP devleti suçladı

Geçen yıl PKK'lı teröristlerin çukur kazarak barikat kurduğu Abdulkadir Paşa Mahallesi Umut Caddesi'nde dün el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Havin Güneş (3) ve Fatih Güneş (5) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

PKK KATLETTİ DEVLETİ SUÇLADI

Bugün Nusaybin'de HDP'nin referandum mitingini cenaze dolayısıyla iptal ettiklerini açıklayan Osman Baydemir de; "Dün yaramızı derinleştirdiler. 2 masum çocuğu daha aramızdan aldılar. Çocuklar hayatını yitiriyorsa, devlet devlet olmaktan çıkmıştır." sözleriyle PKK'lı teröristlerin katlettiği çocukların üzerinden hükümeti suçladı.