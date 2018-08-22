taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0401
Euro
7.0115
Altın
1195.7
Borsa
90185.99

İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

İHA | 22.08.2018 - 18:35..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Ankara’dan Çorum istikametine seyir halinde Hüsamettin Sapanlı yönetimdeki 06 BC 1272 plakalı otomobil, Budaközü Kavşağı’nda Murat Kirazlı yönetimdeki 19 KY 143 plakalı otomobil ile çarpıştıktan sonra trafik ışıklarına çarparak durabildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Meydana gelen trafik kazasında Hüsamettin Sapanlı, Yeliz Sapanlı, Deniz Sapanlı ve Duru Sapanlı yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine İtfaiye ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocukları İtfaiye ekipleri sakinleştirirken, yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gümüşhane'de 2 terörist öldürüldü

Gümüşhane'de 2 terörist öldürüldü

182
Sultangazi'de zabıtadan kaçak kesim denetimi

Sultangazi'de zabıtadan kaçak kesim denetimi

108
Trump'tan AB'ye ek vergi kararı

Trump'tan AB'ye ek vergi kararı

171
ABD'den Türkiye'ye: Brunson'ı verin kriz bitsin

ABD'den Türkiye'ye: Brunson'ı verin kriz bitsin

290
ABD, Fransa ve İngiltere'den Esad'a gözdağı

ABD, Fransa ve İngiltere'den Esad'a gözdağı

78
İranlı turistler bayramda Türkiye'ye akın etti

İranlı turistler bayramda Türkiye'ye akın etti

74
ABD'de Tinder trolü: Tüm erkeklere aynı saatte randevu

ABD'de Tinder trolü: Tüm erkeklere aynı saatte randevu

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM