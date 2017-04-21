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İki Türk'ün geliştirdiği cihaz ABD ordusu ve NASA'da

İki Türk mühendis, geliştirdikleri fotoğraf makinesine monte edilebilen MIOPS SMART'ı, Amerikan ordusu ve NASA'ya satmayı başardı.

21.04.2017 - 14:19
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Yıldırım fotoğrafı çekme isteğiyle yola çıkan iki Türk elektronik mühendisi, başta tamamen el üretimiyle geliştirdikleri, daha sonra uluslararası fonlama platformundan destek alarak seri üretime geçtikleri fotoğraf makinesine monte edilebilen MIOPS SMART adlı cihazı, Amerikan ordusu ile Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi'ne (NASA) satmayı başardı.

İki Türk'ün geliştirdiği cihaz ABD ordusu ve NASA'da

"İLK FOTOĞRAFÇILAR DENEDİ"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan MIOPS Teknoloji Kurucu Ortağı Onur Çelik, firmayı 2016'da Erkan Yiğiter ile kurduklarını, 2016'dan bu yana fotoğrafçılık ve video sektörü için çeşitli ürünler geliştirdiklerini anlattı.  Çelik, "Elde ürettiğimiz ürünleri hazır plastik kutulara monte ederek ilk olarak fotoğrafçılara kullandırdık, öyle denedik. Onlar için hakikaten kullanışlı olduğunu ve işlerine yaradığını gördükçe bunun bir ürün haline dönüşmesine karar verdik." diye konuştu.

İki Türk'ün geliştirdiği cihaz ABD ordusu ve NASA'da

"BİN 750 ÖN SİPARİŞ ALDIK"

Çelik, geliştirdikleri ürünleri kitlesel fonlama platformlarında kullanıcı beğenisine sunduklarını belirterek, şunları kaydetti: "Buralarda projelerimizi fonlayarak ürünlerimizi hayata geçirdik. Ürün Şimşek çakması, balon patlaması, bardak kırılması, merminin havadaki hareketi gibi olayları fotoğrafçıların kolay şekilde çekebilmelerini sağlayan bir cihaz... Uluslararası fonlama platformu Kickstarter'da bu üründen yaklaşık bin 750 adet ön sipariş aldık ve yaklaşık 375 bin dolarlık fon topladık. Daha sonra bu ürünü prototipten gerçeğe dönüştürdük ve ürünün satışına başladık."

İki Türk'ün geliştirdiği cihaz ABD ordusu ve NASA'da

"AMERİKAN ORDUSU VE NASA'YA SATTIK"

Onur Çelik, geliştirdikleri ürünü Amerikan ordusu ve NASA'ya da sattıklarını ifade ederek, "Şu anda Amerikan ordusunda aktif olarak kullanılan 10 cihazımız, NASA'da 5 cihazımız var. NASA roket kalkış anlarının fotoğraflanmasında, Amerikan ordusu da bomba infilak testlerinin fotoğraflanmasında kullanıyor. Geçen hafta yazıştık 'hala ürünü kullanıyor musunuz?' diye, 'şu an sahada aktif olarak kullanıldığını ve işlerine yaradığını' söylediler."

Çelik, 2018 için kendilerine 10 milyon lira ihracat hedefi koyduklarını, bu hedefe ulaşacaklarına inandığını söyledi.

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