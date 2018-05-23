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İki üniversiteye rektör görevlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurulması planlanan Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi rektörlüğüne vekaleten görevlendirme yaptı.

AA | 23.05.2018 - 16:24..
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç tedviren (vekaleten) Samsun Üniversitesi Rektörlüğüne görevlendirildi.

Yükseköğretim Kurulundan OMÜ’ye iletilen yazıda, yeni kurulan Samsun Üniversitesi Rektörlüğü’ne Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 17 Mayıs tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in tedviren görevlendirildiği bildirildi.

İki üniversiteye rektör görevlendirmesi

VEKALETEN ATANDILAR

Yeni kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörlüğünü tedviren Prof. Dr. Naci Gündoğan yürütecek. Anadolu Üniversitesi’nden (AÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Yükseköğretim Genel Kurulunun toplantısında alınan karar çerçevesinde AÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, ETÜ Rektörlüğüne tedviren görevlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı ilgili kanuna göre, 4'ü vakıf 20 yeni üniversite kurulacak. Bunların arasında bulunan ETÜ'ye AÜ'den bazı bölümler bağlanacak.

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