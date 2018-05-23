İki üniversiteye rektör görevlendirmesi

1 Bronşektazi nedir Bronşektazi; bronşların normalden fazla genişlemesi durumudur.

2 Almanya'da dizel yasağı başlıyor Almanya'da dizel araçların yasaklanması uygulaması kapsamında Hamburg'un iki caddesine 31 Mayıs'tan itibaren dizel kamyon ve araçlar giremeyecek.

3 Irak'ın kuzeyindeki topraklar Mehmetçik'e emanet Irak'ta, PKK'ya yönelik başlatılan hava destekli operasyonları kararlılıkla sürdüren Türk askeri, temizlediği alanlarda kurduğu üs bölgeleriyle teröristlerin yurda sızma girişimlerini engelliyor.

4 Savcılık, Eren Erdem sözlerine soruşturma başlattı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Eren Erdem'in dün akşam "MİT tutanaklarını bana Bülent Tezcan verdi." sözleri hakkında soruşturma başlattı.

5 Cristiano Ronaldo: Liverpool'dan daha iyiyiz Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Liverpool'a saygı duyduğunu ancak Real Madrid'in daha iyi bir takım olduğunu söyledi.

6 Midyat'taki Süryaniler tapularına kavuştu Mardin Midyat Süryani Deyrulumur Mor Gabriel Manastırı Vakfı, manastır, kilise ve Süryani mezarlığı gibi taşınmazların tapularının vakfa devredildiği için mutlu.