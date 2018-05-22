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İki yıllık ilahiyat mezunlarına lisans tamamlama imkanı

İlahiyat ön lisans programından 18 Mayıs'a kadar mezun olanlar, aynı programı uygulayan fakültelerde, eşdeğer alanlarda lisans tamamlama eğitimi alabilecek.

AA | 22.05.2018 - 13:08..
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Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamada, ilahiyat ön lisans programından mezun olup ilahiyat fakültesi ve aynı programı uygulayan fakültelerdeki eşdeğer alanlarda lisans tamamlama eğitimi alacak öğrencilere ilişkin bilgi verildi.

LİSANS TAMAMLAMA EĞİTİMİ YAPILACAK

Buna göre, 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na geçici 77 madde eklendi.

Bu kapsamda, maddenin yürürlüğe girdiği 18 Mayıs 2018'e kadar ilahiyat ön lisans programından mezun olanlara, ilahiyat fakültesi ve aynı programı uygulayan fakültelerde, eşdeğer alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılacak.

Lisans tamamlama eğitiminin usul ve esaslarıyla her yıl tahsis edilecek kontenjanlar, YÖK tarafından belirlenecek.

İki yıllık ilahiyat mezunlarına lisans tamamlama imkanı

YERLEŞTİRMELER EYLÜLDE TAMAMLANACAK

Düzenleme kapsamında yapılacak yerleştirmeler, en geç eylül ayı içinde tamamlanacak, kontenjanlar ve üniversitelere ilişkin bilgilendirme YÖK'ün web sitesinden yapılacak.

Söz konusu kanun uyarınca yapılacak yerleştirmelerde, ilahiyat ön lisans mezunlarının sayısı, üniversitelerin kapasiteleri ve eğitim-öğretim niteliğinden taviz verilmemesi gibi temel ilkeler dikkate alındığında bütün başvurular tek seferde karşılanamayacak, ilerleyen yıllarda da yerleştirme yapılacak.

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