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ABD Konsolosluğu yargının kıskacında

ABD Konsolosluğu'nda görevli ikinci bir Türk vatandaşı hakkında gözaltı kararı çıktı. Eşi ve oğlu sorgulanıyor.

09.10.2017 - 14:01
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ABD Konsolosluğu yargının kıskacında

ABD Konsolosluğu yargının kıskacında

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli Metin Topuz'un FETÖ'den tutuklanmasının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Başsavcılık yeni bir gözaltı kararı daha verdi.

ABD Konsolosluğu yargının kıskacında
Tutuklu konsolosluk çalışanı Metin Topuz.

Tutuklama kararı verilen kişinin de Türk vatandaşı olduğu ve eşinin FETÖ'nün çağrısından sonra Bank Asya'ya para yatırdığı iddia edildi.

NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR; EŞİ VE OĞLU GÖZALTINDA

Gözaltı kararı çıkarılan çalışanın nerede olduğu bilinmiyor. Eşi ve oğlunun ise gözaltına alındığı ve sorgulandığı ifade ediliyor.

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