İkinci el araç piyasasını uçuk rakamlar öldürüyor

İkinci el araç piyasasındaki yüksek fiyatlar hem alıcıları ve hem de satıcıları zor durumda bırakırken, vatandaşlar da pazarlarda otomobillere yalnızca uzaktan bakmakla yetiniyor.

İKİNCİ ELDE ORTALAMA ALIM GÜCÜ 30 BİN LİRA

Bütçesi sıfır otomobil almaya yetmeyen vatandaşların tercihi olan ikinci el otomobillerde, ortalama alım gücü 30 bin lira dolaylarında. Bu fiyatın üzerindeki otomobillerin diğerlerine oranla daha seyrek alıcı bulduğu ikinci el piyasasında, hem iyi hem de ucuz otomobil bulmak neredeyse hayal.

SATICILAR BİRBİRLERİNİ ETKİLİYOR

İkinci el araç satıcıları, piyasayı aracının muadili olan diğer araçlara göre belirlediğinden fiyatlar sürekli artış eğiliminde. Araçların değerinin oldukça üzerinde belirlenen fiyatlar, ikinci el piyasasını düşüren en önemli etken durumunda. Aracını acil olarak satmak isteyen satıcılar, belirlenen yüksek fiyatlar nedeniyle pazarlık aşamasında alıcılara kolaylık sağlayabilmek için büyük oranda indirim yapmak zorunda kalıyor.

YAZ AYLARINDA TAVAN YAPACAK

Daha önce her yıl olduğu gibi bu yıl da özellikle yaz aylarında ikinci el otomobil fiyatlarının artması bekleniyor. Zaten yüksek olan ikinci el otomobil fiyatlarının biraz daha artması, otomobil hayali kuranların bu hayallerini ertelemesine neden olabilir.