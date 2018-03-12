taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.043
USD
3,8437
EURO
4,7280
ALTIN
162,79
PETR
64,8900

İkinci el araç piyasasını uçuk rakamlar öldürüyor

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte oto pazarlarını dolduran müşteriler, araçların fiyatından muzdarip.

Haber Merkezi | 12.03.2018 - 14:46..
  1. Haberler
  2. Otomobil

İkinci el araç piyasasındaki yüksek fiyatlar hem alıcıları ve hem de satıcıları zor durumda bırakırken, vatandaşlar da pazarlarda otomobillere yalnızca uzaktan bakmakla yetiniyor.

İkinci el araç piyasasını uçuk rakamlar öldürüyor

İKİNCİ ELDE ORTALAMA ALIM GÜCÜ 30 BİN LİRA

Bütçesi sıfır otomobil almaya yetmeyen vatandaşların tercihi olan ikinci el otomobillerde, ortalama alım gücü 30 bin lira dolaylarında. Bu fiyatın üzerindeki otomobillerin diğerlerine oranla daha seyrek alıcı bulduğu ikinci el piyasasında, hem iyi hem de ucuz otomobil bulmak neredeyse hayal.

İkinci el araç piyasasını uçuk rakamlar öldürüyor

SATICILAR BİRBİRLERİNİ ETKİLİYOR

İkinci el araç satıcıları, piyasayı aracının muadili olan diğer araçlara göre belirlediğinden fiyatlar sürekli artış eğiliminde. Araçların değerinin oldukça üzerinde belirlenen fiyatlar, ikinci el piyasasını düşüren en önemli etken durumunda. Aracını acil olarak satmak isteyen satıcılar, belirlenen yüksek fiyatlar nedeniyle pazarlık aşamasında alıcılara kolaylık sağlayabilmek için büyük oranda indirim yapmak zorunda kalıyor.

İkinci el araç piyasasını uçuk rakamlar öldürüyor

YAZ AYLARINDA TAVAN YAPACAK

Daha önce her yıl olduğu gibi bu yıl da özellikle yaz aylarında ikinci el otomobil fiyatlarının artması bekleniyor. Zaten yüksek olan ikinci el otomobil fiyatlarının biraz daha artması, otomobil hayali kuranların bu hayallerini ertelemesine neden olabilir.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
15 dakikalık şarj ile 400 kilometre giden yeni Porsche
Lüks otomobil üreticisi Porsche, tanıttığı yeni aracı Porsche Mission E Cross Turismo ile sürücüleri heyecanlandırdı.
Gelecekte yollarda görebileceğimiz fantastik tasarım
Japon otomobil devi Subaru, geleceğin otomobilini tasarladı.
Sıfır kilometre otomobillerde kampanya yarışı
Otomobil üreticileri, özellikle 2017 model çıkışlı sıfır kilometre araçlar için cazip kampanyalar sunuyor.
Audi'den tamamen elektrikli SUV
Alman otomobil üreticisi Audi, yüzde yüz elektrikli motora sahip SUV modelini görücüye çıkardı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Düşen jette hayatını kaybedenlerden 2'si hamileydi

Düşen jette hayatını kaybedenlerden 2'si hamileydi

111
Afrin'den kaçışlar hızlandı

Afrin'den kaçışlar hızlandı

139
İran'da düşen jet uçağında teknik arıza şüphesi

İran'da düşen jet uçağında teknik arıza şüphesi

85
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan mevkidaşına cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan mevkidaşına cevap verdi

84
Türk bayrağını indirmek isteyen kişi gözaltına alındı

Türk bayrağını indirmek isteyen kişi gözaltına alındı

219
PAOK'un golü sayılmadı başkan sahaya silahla girdi

PAOK'un golü sayılmadı başkan sahaya silahla girdi

89
İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı

İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı

129
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM