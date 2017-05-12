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İkinci el araç satışına yeni düzenleme

Artık her isteyen kafasına göre, araç alıp satamayacak.

12.05.2017 - 10:13
  1. Haberler
  2. Otomobil

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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 2. el araç satışlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Artık her isteyen kafasına göre araç alıp satamayacak.

BİR KİŞİ, 1 YIL İÇİNDE 3 ARAÇ SATABİLECEK

CNN Türk'ün haberine göre yıl içinde bireysel olarak ancak 3 araç satılabilecek. Eğer bunun üzerinde satış varsa ticari boyut kazandığı varsayılacak, yaptırımlar uygulanacak. Bu işin ticareti ile uğraşmak için de belli kriterler olacak.

EN AZ 5 BİN KİLOMETRE GARANTİ

Yetki belgesi, taşıt teslim belgesi, ekspertiz raporu şartları aranacak. Motor ve şanzıman gibi parçaların satış tarihinden itibaren 5 bin kilometre veya 3 ay süreyle geçerli olacak şekilde garanti verme de artık şartlar arasında.

OTO PAZARLARINDA GÜVENLİK KAMERASI ZORUNLULUĞU

Açık oto pazarlarda hoparlör, aydınlatma sistemi, güvenlik kamerası, ibadet yerleri bulunması da zorunlu olacak.

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