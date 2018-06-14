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İkinci el çantaya açık artırmada rekor fiyat

Londra'daki ünlü Christie's müzayede evinde ikinci el Hermes çanta 217 bin dolara satıldı.

Haber Merkezi | 14.06.2018 - 04:37..
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  2. Avrupa

2008 yılında üretilen Hermes marka Himalaya Birkin model çantanın kilidi 18 ayar beyaz altın ve pırlanta. İkinci el çanta mevcut liste fiyatı 133-199 bin doları aşıyor.

DÜNYADAKİ EN DEĞERLİ ÇANTA

2017'de Hong Kong'da yapılan bir müzayedede yine Hermes Birkin çantası 380 bin dolara alıcı bulmuştu. Bu bir çanta için ödenen en yüksek fiyat.

Christie's açıklamasında "Tartışmasız bu dünyadaki en değerli çanta" dedi.

İkinci el çantaya açık artırmada rekor fiyat

Çanta ilk kez Avrupa'daki bir müzayedede satışa sunuldu.

10 yaşındaki nil timsahından yapılan ikinci el çantanın görünürde herhangi bir defosu yok.

30 santimetre genişliğindeki çanta orijinal Birkin modelinden daha küçük.

Himalaya ismi ise Himalaya dağlarının karlı tepelerini andıran renginden geliyor.

Aynı çantanın mavi renk 2006 modeli aynı açık artırmada 133 bin dolara satıldı.

ÜNLÜLERİN TERCİHİ

Kim Kardashian, Victoria Beckham ve Celine Dion gibi ünlüler nadir Himalaya modeline sahip. Pek çok ünlü isim Birkin modeline koleksiyonlarında yer veriyor.

Yeni Birkin modellerinin satış fiyatları 9 bin 300 dolardan başlıyor ancak çantalar için çok uzun bekleme süresi var.

ADINI JANE BİRKİN'DEN ALDI

Fransız lüks moda evi Hermes 1981 yılında Birkin modelini üretti.

Çanta ismini şarkıcı ve oyuncu Jane Birkin'den alıyor. Bu model dünyada en çok talep gören aksesuvarlardan biri.

Hermes'in üst düzey yöneticisi Paris'ten Londra'ya uçakla yolculuk ederken Birkin ile karşılaşınca onun için bir çanta modeli tasarlamak istediklerini açıklamıştı.

Birkin ise bu teklife "Ölümüne gurur duyarım, evet, evet, evet" diye yanıt vermişti.

Kısa bir süre sonra Birkin açıklamasında herkesin "onun çantasını taşıdığını" söylemişti.

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