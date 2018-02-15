İkinci el emlak piyasası düzenleniyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ikinci el konut piyasası için yeni düzenlemeler yapmak için harekete geçti.

DÜZENLEME YAPILACAK

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ikinci el emlak piyasasında ciddi bir boşluk olduğunu, yaşanan mağduriyetlerin bu boşluklar nedeniyle meydana geldiğini ve bu alanda ciddi bir düzenleme yapacaklarını söyledi.

"KİMSE MAĞDUR OLMAYACAK"

Vatandaşlardan talep geldiğini dile getiren Tüfenkci, “Bu konuda son değerlendirmeleri yaptıktan sonra yönetmelik haline getirip Başbakanlığa göndereceğiz. Emlakçıların mesleki yeterliliği, işletmelerin fiziki alanlarına ilişkin standart getirilmesi, emlakçı komisyon oranlarının belirlenmesi, ekspertiz raporlarının alınması noktasında düzenlemeler yaparak inşallah önemli bir boşluğu dolduracağız. Böylece ne alıcı ne de satıcı mağdur olacak.” diye konuştu.