İkinci el konuttaki mağduriyet sona erecek

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin her önüne gelenin emlak dükkanı açması ve konut ticareti yapmasının önüne geçileceğini, böylece suistimallerin önleneceğini belirterek, ikinci el konut ticareti yapacak kişilerde aranacak şartlar ve niteliklerin belirleneceğini, bu işi yapanlara sertifika verileceğini duyurması, sektörde memnuniyetle karşılandı.

HAKSIZ KAZANÇ ENGELLENECEK

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, "İkinci el konut satışına getirilecek düzenleme sayesinde dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, haksız kazanç, tüketicilerin aldatılması ve 100 milyonlarca liralık vergi kaybı engellenecek. Bu konutların kaçak emlakçılar üzerinden terör ve fuhuş gibi illegal işlerde kullanılması önlenecek." dedi.

KAYIT DIŞI EMLAKÇILIK BİTECEK

Nizameddin Aşa, il genelinde emlakçılık yapan kişi sayısının 100 bini aştığını, artık bunu sayamadıklarını, bunlardan sadece 10 bininin kayıt altında olduğunu bildirdi. Kayıt dışı emlakçılık yapanların hem tüketiciyi hem de devleti mağdur ettiğini vurgulayan Aşa, şöyle devam etti:

"Kaçak emlakçılar, tüketici mağduriyetinden dolandırıcılığa, haksız kazançtan devletin vergi ve harç kaybına kadar akla gelebilecek her çeşit suistimale neden oluyor. Bunlar kayıt dışı olduğu için güvenlik veya mali denetim yok. Emlakçılık kisvesi adı altında bu kişiler her türlü dolandırıcılığı yapabiliyor. Özellikle ikinci ellerde tapusuz evler satılıyor, olmayan evler kiralanıyor, gerçeği olmayan bir kiralık ilanı internette verilip tüketicilerden kapora alınıyor. Özellikle dikkatsiz tüketicileri çok rahat dolandırıp, sonra kullandığı hattı kapatıp kaybolan o kadar çok kişi var ki... Bunları hep emlakçılık kisvesi adı altında yapıyorlar."

ÇOK FAZLA ŞİKAYET GELİYOR

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük de düzenlemeyi çok olumlu bulduklarını ifade ederek, TÜDER'e gelen şikayetlerin yoğunlaştığı alanlardan birisinin emlak satışı olduğunu söyledi.

Küçük, "Özellikle satışa konu olan konutun birden fazla emlakçı tarafından satışa çıkarılması, emlakçılar arasında bir komisyon havuzu oluşturulması, tüketicilerin verdiği avansların, kaporaların geri alınmasında büyük sorunlar yaşanması, herhangi bir sözleşmeye dayanmaksızın satış yapılması, alınan kapora ve komisyon karşılığı belge düzenlenmemesi, evin özellikleriyle ilgili yanlış ve eksik bilgi verilmesi gibi konular tüketici mağduriyetlerine yol açıyordu." diye konuştu.

Söz konusu konular ile ilgili tüketicilerin mağduriyetler yaşadığını dile getiren Küçük, kaporayı geri vermeyen veya aldıktan sonra dükkanı kapatıp kaybolan emlakçılar olduğunu anlattı. Küçük, "Bu anlamda bir sertifikanın getirilecek olması, özellikle satış ve kiralamaların belgeye sahip insanlarca yapılacak olması çok olumlu." dedi.

Sertifikalandırmanın tüketicilere ek maliyet getirmemesi gerektiğini kaydeden Küçük, "Türkiye'de özellikle konut ihtiyacı çok fazla. Sürekli alım ve kiralama yapılıyor. Bu yüzden sektörün disiplin altına alınması büyük mağduriyetlerin önüne geçecek, tüketicilerin aldatılmasını engelleyecek." şeklinde konuştu.