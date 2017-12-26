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İkinci kez yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ'cü tutuklandı

Dışişleri Bakanlığı'ndaki memurluk görevinden ihraç edilen ve yasa dışı yollardan 2 kez yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan F.N.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

DHA | 26.12.2017 - 15:00..
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FETÖ

FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle Dışişleri Bakanlığındaki memurluk görevinden ihraç edilen F.N.Y., geçen 10 Şubat'ta Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yasa dışı yollarla yurt dışına kaçarken yakalanarak tutuklandı.

SERBEST KALINCA YİNE DENEDİ

Bir süre sonra yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılan F.N.Y., önceki gün bu kez de Yunanistan'a yasa dışı yollardan kaçarken Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

YARDIM EDENLER DE TUTUKLANDI

F.N.Y. ile birlikte ona, yurt dışına kaçması için kılavuzluk yapan Y.D. ve Ü.S. de yakalandı. Edirne Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan Y.D. ve Ü.S. önceki gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan Fatih Nurettin Yıldırım, sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



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