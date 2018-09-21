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İkinci üniversite kayıtları uzatıldı

Anadolu Üniversitesi'nin ikinci üniversite programı için kayıt işlemleri 5 Ekim tarihine kadar uzatıldı.

Haber Merkezi | 21.09.2018 - 14:50..
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Açıköğretim Sisteminden yapılan açıklamaya göre, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile merkezi Açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre eğitim öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler, Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere internet üzerinden başvurduktan sonra kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

KAYIT KOŞULLARI

Adaylar, okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere, lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecek.

Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerde yabancı dil ile öğretim yapılan programlara kayıt yaptıracak adayların, "Açıköğretim Sistemi Yabancı Dille Öğretim Yapan Programların Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Uygulama Esasları"ndaki koşullardan birini sağlamaları gerekiyor.

İkinci üniversite kayıtları uzatıldı

SON KAYIT TARİHİ 5 EKİM

Adaylar, https://aof.anadolu.edu.tr/kayit/ adresinden "ikinci üniversite" linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştirebilecek. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayıp, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF bürolarından 5 Ekim Cuma günü saat 17.00'ye kadar kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

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