İkincil boğulma nedir

Yaz sezonun gelmesiyle birlikte, anne ve babaların dikkat etmesi gereken yeni durumları da beraberinde getiriyor.

Yüzme söz konusu olduğunda çok fazla bilinmeyen bir tehlike söz konusu. Çocuğunuz yüzmeyi ne kadar iyi bilirse bilsin, onları yalnız bırakmamak gerekiyor.

72 SAAT SONRA ORTAYA ÇIKABİLİR

İkincil boğulma suyun solunması ile oluşur. Solunan su akciğerlerde birikir ve akciğerleri tahriş ederek solunumu güçleştirir. Ayrıca havuz veya jakuzi gibi sularda pek çok kimyasal madde bulunmaktadır. Eğer solunan su, havuz veya jakuzi gibi kimyasal içeren bir su ise, ciğerlerde su birikmesinin yanı sıra, kimyasallara da maruz kalır ve bu da akciğerlerin zarar görmesine ve iltihaplanmasına sebep olur.

İkincil boğulma, boğulma olayının ardından 72 saat sonrasında bile ortaya çıkabilir.

Boğulma vakasının ardından çocuk yuttuğu suyu çıkarır ve hayata döner. Fakat içeride bir miktar su kalmış olabilir. İşte bu kalan su, birkaç saat veya birkaç gün sonra bronş tüplerini iltihaplandırır, ödem oluşur ve sonunda kandaki oksijen seviyesi azalır.

BELİRTİLERİ

Çocuğunuzda ikincil boğulmadan şüpheleniyorsanız, şu işaretlere dikkat etmeniz gerekir;

-Nefes almada güçlük çekme

-Yoğun öksürük

-Alışılmışın dışında yoğun halsizlik, yorgunluj ve uyku sersemliği

-Beyin fonksiyonlarıyla bağlantılı olabilecek konuşma kaybı ya da bilinç kaybı gibi göstergeler.