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İkiye bölünen araçtan sağ çıktılar

Denizli'de trafik kazasında çarpışan otomobillerden biri ikiye bölündü. Araçtaki 2 kişi ise kazayı hafif yaralı atlattı.

İHA | 17.04.2018 - 20:07..
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Denizli-Antalya karayolu üzerinde Serinhisar ilçesi girişinde meydana gelen kazada, Namık D. idaresindeki 20 DD 319 plakalı otomobil ilçe girişindeki kavşakta sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 20 KF 090 plakalı otomobil ile çarpıştı.

OTOMOBİL İKİ PARÇA OLDU

Çarpışanın etkisi ile savrulan otomobillerden birisi orta refüje çarptıktan sonra ortan ikiye bölündü. Otomobilin motorunun olduğu ön bölümü direksiyonu ile birlikte yol kenarına savrulurken, diğer kısmı ise yol ortasında kaldı.

İkiye bölünen araçtan sağ çıktılar

HAFİF YARA ALDILAR

İki parçaya ayrılan otomobil görenleri şaşkına çevirdi. Kazada Namık D. ile birlikte Mehmet Ç. isimli şahıs hafif şekilde yaralanarak ikiye bölünen otomobilden sağ çıkmayı başardılar.

Yaralıların müdahalesi 112 Acil servis ambulansında yapıldıktan sonra taburcu edildiler. Kazanın ardından parçalanan ve yolda duran otomobil çekici yardımıyla 2 parça olarak bulunduğu yerden kaldırıldı.

İkiye bölünen araçtan sağ çıktılar

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