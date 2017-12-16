İlaç devi şirketin kurucusu ve eşi evlerinde ölü bulundu

Toronto Emniyet Müdürlüğü polisi David Hopkinson, "Onların ölümleriyle ilgili koşullar bizde şüpheli bir durum olduğu izlenimi yaratıyor. Soruşturma başladı. Biz onların nasıl hayatlarını kaybettiklerini tam olarak öğrenene kadar, ölümleri şüpheli olarak değerlendireceğiz. Adli tıp raporlarının sonuçlarıyla soruşturmayı derinleştireceğiz." dedi.

KANADA'NIN EN ZENGİNLERİ ARASINDA

Kanada'nın en zenginleri arasında yer alan 75 yaşındaki Sherman, Apotex'i, 1974 yılında kurdu. Apotex, 11 bin çalışanıyla şu anda jenerik ilaç üretiminde dünyanın 7. büyük şirketi olarak biliniyor. Şirketin yıllık cirosunun, 2 milyar Kanada doları olduğu tahmin ediliyor.